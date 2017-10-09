Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, слухи об отставке которого возникают с завидной регулярностью, пока сохранит свой пост — по крайней мере до выборов президента в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

В Администрации президента, судя по всему, не готовы перед президентской кампанией нарушать сложившийся баланс сил в таком большом и сложном регионе, как Кузбасс.

Ко всем минусам Тулеева — у него преклонный возраст, он возглавляет регион с 1997 года, он выстроил в регионе авторитарный политический режим — в последнее время прибавилось плохое состояние здоровья 73-летнего губернатора. В мае в Германии ему была сделана операция на позвоночнике и с тех пор он несколько месяцев или отсутствовал в регионе, или был в больницах. Окончательно Тулеев вернулся в Кузбасс 12 августа, а вышел на работу только 22 августа, причем в здание администрации его привезли в инвалидной коляске.

Так что никто не может исключать вариант досрочной отставки Тулеева из-за состояния здоровья. Но если он будет сохранять пост, то, безусловно, сможет обеспечить Владимиру Путину (или его преемнику, если он вдруг появится) практически любой процент на выборах президента. Именно поэтому окончательное решение о будущем Тулеева будет приниматься после марта 2018 года. Вполне вероятно, что Москва, которая в последнее время старается аккуратно проводить смену губернаторов, будет настаивать на варианте почетной пенсии — если Тулеев, конечно, согласится с этим вариантом.

Встреча В.Путина и А.Тулеева / kremlin.ru

Впрочем, от губернатора Кузбасса зависят не только результаты федеральных выборов. Кемеровская область — один из богатейших регионов Западной Сибири, если не брать в расчет Югру и Ямало-Ненецкий округ, то чуть больший ВРП имеет только Новосибирская область. В Кузбассе находится крупнейшая угольная шахта в России «Распадская», она принадлежит компании Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича. Также крупными шахты есть у «Мечела», УГМК, СУЭКа и Кузбасской топливной компании. Согласно отчетам статистиков, за первые 8 месяцев 2017 года добыча угля в регионе выросла на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В августе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ответ на вопрос о будущем Тулеева заявил, что замена губернатора Кузбасса не планируется. «Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию», — сказал он.

При этом в Кремле, судя по всему, все-таки готовят список преемников Тулеева. Как пишет РБК, в него входят мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Считается, что кандидатуру Носова могут лоббировать столичные власти, потому что в Свердловской области он может составлять конкуренцию близкого Собянину губернатору Евгению Куйвашеву.

Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила /ystav.com

Еще одна кандидатура — советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. Он в 1999-2005 гг. работал заместителем губернатора Кемеровской области, затем заместителем гендиректора Объединенной угольной компании «Южкузбассуголь».

«Коммерсантъ» ранее писал, что еще одним кандидатом может считаться депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов.