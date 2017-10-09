Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в Киеве экс-депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова, вскоре бумаги будут переданы в суд. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», на специальном брифинге заявил сам генпрокурор Юрий Луценко.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству», — заявил Луценко.

Генпрокуратура Украины установила, что «фактическим заказчиком убийства» является «криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 года рождения». По данным Генпрокуратуры, он был судим «за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство».

Луценко заявил, что Тюрин имеет «личный мотив убийства»: он восемь лет был гражданским мужем Марии Максаковой, которая после вышла замуж за Вороненкова. Впрочем, главной версией все-таки является политический мотив. Генпрокуратура считает, что Тюрин «подконтролен» российской ФСБ и действовал в интересах этой спецслужбы.

Владимир Тюрин / YouTube.com

По словам генпрокурора, следствие уверено, что убийство Дениса Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины и в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Луценко уверен, что именно дача показаний о том, что российские войска присутствуют в Донбассе, привели к обеспокоенности высших кругов Кремля. Генпрокурор заявил, что его ведомство точно установило: «руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия по убийству или устранению, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля». По словам Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Дениса Вороненкова в украинских и международных судах представители российских спецслужб «подготовили план его физического уничтожения как свидетеля».

В итоге Тюрина подозревают в умышленном убийстве из корыстных целей, организации умышленного убийства, умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также в организации убийства по предварительному сговору группой лиц. Луценко подчеркнул, что сейчас Тюрин находится в России, Генпрокуратура направит запрос о его экстрадиции.

Генпрокуратура Украины также установила всех участников убийства — не только заказчика, но и организаторов с исполнителями. «Удалось восстановить всю хронологию происходившего — от подготовки до задержания подозреваемых личностей», — подчеркнул Луценко.

По данным следствия, убийство совершил украинец Павел Паршов. С лета 2015 года Паршов служил в добровольческом батальоне «Донбасс» в Мариуполе, куда попал из другого добровольческого формирования — «Азов». Незадолго до убийства Паршов посетил Донецк, хотя бойцам нацгвардии запрещено приезжать в этот город.

Убийство Паршов, по данным украинских следователей, совершил по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, активистами «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Лосем и Ярославом Тарасенко, инструктором по боевому гопаку Ярославом Левенцом.

Сам Паршов был смертельно ранен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Исполнитель убийства, Павел Паршов, был ранен охранником бывшего депутата и умер в больнице.

2011 по 2016 гг. Вороненков был депутатом Госдумы от КПРФ, членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Павел Паршов, убитый при нападении на Дениса Вороненкова / anews.com

В декабре 2014 года Московское управление СКР передало материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В декабре 2016 года, когда депутатские полномочия Вороненкова истекли, он переехал на Украину. Свое решение он объяснил тем, что подвергся необоснованному преследованию в России со стороны ФСБ. Также экс-депутат от КПРФ выступил с критикой российских властей и обещал дать официальные показания о том, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей Украины.