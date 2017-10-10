Умер Аллан Чумак, президент российского регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений, в конце 1980-х – начале 1990-х прославившийся в СССР и России как экстрасенс и целитель. Об этом стало известно в ночь на 10 октября из записи в социальной сети Facebook, которую сделал на своей странице телеведущий Дмитрий Гордон.

Гордон назвал себя другом Чумака, а его самого – выдающимся целителем, писателем, философом и замечательным человеком. Позже факт смерти 82-летнего Алана Чумака подтвердила его вдова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Новость быстро распространилась в СМИ и вызвала разнообразные отклики. Другой известный журналист, Александр Невзоров, отозвался о Чумаке так: «Прежде всего, он жулик, а потом – все остальное. Он откровенный и профессиональный жулик, при этом абсолютно милый и обаятельный, очень обаятельный жулик», – приводит РЕН-ТВ слова Невзоров.

Информация о смерти Чумака стала поводом для разноплановых комментариев и в социальных сетях, где появились высказывания от исполненных искреннего сожаления до агрессивных, с обвинениями в шарлатанстве и мошенничестве.

О причинах популярности Аллана Чумака по просьбе «Полит.ру» размышляла психолог Мария Полякова. По ее оценке, в определенный период в нашей стране вообще наблюдался всплеск интереса к этой сфере, и связан он был с тем, что людям потребовалась какая-то новая опора.

«В конце 80-х и 90-е годы были очень популярны разного рода целители и экстрасенсы. Причины этого были обусловлены временем.

Во-первых, наблюдалось мощное крушение идеалов, люди искали какой-то опоры, веры во что-то – этим одинаково объясняется повышенный интерес в то время и к религии, и к «чудотворцам». Во-вторых, сами по себе условия позволяли появляться разным сектам, экстрасенсам и т.д., так как до этого они не могли себе позволить открыто развернуть свою деятельность.

Очень многие сыграли на растерянности населения в то время. Можно добавить и то, что люди всегда интересовались всем сверхъестественным, у людей есть потребность веры в «чудеса», поскольку это дает им чувство защищенности от реальности (неизлечимых болезней, смерти и т.д.)», – объяснила Мария Полякова.

Аллан Чумак является автором книг «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких». По образованию он был журналистом (окончил журфак МГУ, с 1965 года работал на телевидении).

Однако настоящую известность он приобрел в 1980-1990-е годы, когда стал проводить телевизионные сеансы целительства, «передавая силу» в выставленные перед телеэкранами по его указаниями воду и различные кремы. Чумак утверждал, что «заряженная» его энергией вода и кремы приобретают лечебные свойства и что их применение может облегчить симптомы многих болезней.

Во время «сеанса зарядки» воды он сидел молча в телестудии, иногда шевеля губами. При этом его сеансы некоторое время были довольно популярны: они не требовали от телезрителей никаких усилий, к тому же всегда находились люди, которые говорили, что отмечают улучшения своего состояния. Врачи объясняли этот результат эффектом плацебо.

Когда Минздрав России издал приказ, ограничивающий нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака на территории страны была приостановлена. Как напоминает газета «Коммерсантъ», в то время он стал проявлять интерес к политике: в 2000 году баллотировался в Госдуму от Самарской области. Впрочем, в депутаты он не прошел, набрал всего 3% голосов.