«Коммерсантъ» в статье «Сбербанк выпускает торговые сети» пишет, что «Сетелем» не оправдал ожиданий акционера на рынке POS-кредитования.

«Сделай там»: Анкара хочет получить технологии производства С-400, Москва делиться не спешит.

«Железные дороги нагружают правительство»: программа развития ОАО РЖД предусматривает рост тарифов.

«Вещный софт»: в России создадут национальную операционную систему IoT.

РБК в статье «Базовая несостыковка» пишет, как мошенничают с электронными полисами ОСАГО.

Сколько потеряли собственник и арендаторы ТЦ «Синдика» подсчитывается в статье «Выгорело одиннадцать миллиардов».

Почему «Матч ТВ» решили передать в управление сооснователю Comedy Club, объясняется в статье «Спорт высоких развлечений».

«Известия»: «Бизнес ждет рекордной выручки». Наиболее уверенно чувствуют себя представители банковской сферы.

«Регионы рискуют остаться без строителей»: недостаточные взносы компаний в компенсационный фонд ставят под угрозу их существование.

«Добычу нефти доверят роботам»: Россия создаст роботизированную буровую платформу.

«Газета.ru» в статье «Если Испания пошлет спецназ, Европа закроет глаза» рассуждает, что произойдет, если во вторник Каталония объявит о независимости.

«Давайте дружить против России»: Эрдоган по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.

«Барсик, ваши документы!»: Обязательная регистрация домашних животных может обойтись в 2,6 млрд рублей.

The Economist: «Развивающиеся рынки функционируют нормально» (Emerging markets are up and running). Прошло несколько трудных лет, и развивающиеся рынки стали более зрелыми и устойчивыми, но одновременно и несколько менее динамичными.

«Технологические компании прокладывают свои собственные подводные кабели» (Tech companies are laying their own undersea cables). Google, Facebook и Microsoft хотят получить больше контроля над базовой инфраструктурой интернета.

Bloomberg: «Переговоры по Brexit'у возобновились; Британия готовится к таможенному режиму без сделки» (UK Plans for No-Deal Customs Regime as Brexit Talks Resume). Премьер-министр Британии Тереза Мэй предупредила, что Британия должна готовиться к худшему.

«Приведет ли евроинтеграция к появлению большего числа "Каталоний"?» (Will EU Integration Create More Catalonias?). Каталонский сепаратистский кризис начал терять остроту. Но Евросоюзу стоит задуматься о том, насколько его участники готовы к аналогичным сепаратистским всплескам в случае усиления интеграции.

The Wall Street Journal: «Британия и ЕС расходятся во мнениях о том, как выходить из тупика, связанного с Brexit'ом» (U.K., EU Disagree Over How to Get Out of Brexit Stalemate). Британский премьер-министр Тереза Мэй дала понять, что ожидает от ЕС некоторых уступок, прежде чем Британия согласится на новые со своей стороны.

«Блок Меркель решил ограничить число беженцев, въезжающих в Германию» (Merkel’s Bloc Agrees to Limit Number of Refugees Entering Germany). Консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель решил установить ограничение на максимальное число беженцев, въезжающих в страну за год. Тем самым он пытается смягчить противоречия и создать хорошие условия для приближающихся коалиционных переговоров.