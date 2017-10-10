В АП к выборам главы государства хотя запустить сотню анонимных «региональных» телеграм-каналов. Их контент будет создаваться для местной аудитории, но «идеологическую составлявшую» будут диктовать из столицы.

В целом, конечно, сообщения РБК достаточно для того, чтобы вселить паранойю в голову десятков чиновников в различных областях, краях и республиках России. Как точно определить, кто ведет канал — студент местного педа в свободное от пьянок время или загадочный человек из Москвы? Или, может быть, этот студент ведет сразу два канала, «какой надо» и «какой не надо»? А главное, зачем на это все обращать внимание, может действительно проще «Телеграм» запретить? Непростая для многих предстоит кампания.