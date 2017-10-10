Владимир Путин отправил в отставку десятого губернатора за последнее время. На этот раз свой пост, вновь с формулировкой «по собственному желанию», покинул глава Ивановской области Павел Коньков. На его место уже назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

О том, что Конькова ждала скорая отставка, говорили как «близкие к АП» собеседники различных изданий, так и многочисленные рейтинги от политконсалтинговых агентств. А источники РБК в самом Иваново даже рассказали, что в рабочем кабинете губернатора постирали шторы, чтобы избавиться от табачного запаха, а в загородной резиденции прошла полномасштабная генеральная уборка.

Павел Коньков родился в Иваново в 1958 году, окончил Московский текстильный институт, но вернулся на родину, где работал в текстильной промышленности.

В 2003–2004 годах Коньков был главой Законодательного собрания Ивановской области, в 2008-м назначен первым заместителем председателя областного правительства, а в 2013-м — указом президента — врио губернатора. В 2014 году он победил на губернаторских выборах, собрав свыше 80% голосов.

Судя по всему, Коньков был близок Михаилу Меню, министру строительства и ЖКХ, который сам был губернатором Ивановской области в 2005-2013 гг. Даже если так, отстоять своего протеже федеральному министру не удалось.

Михаил Мень и Павел Коньков gossluzhba.ivanovoobl.ru

Впрочем, уже у Конькова были большие сложности с управление регионом: на четырех его заместителей в тот или иной момент были заведены уголовные дела, так что «вывод» Ивановской области из-под Михаила Меня было вполне ожидаемым событием.

Станислав Воскресенский вписывается в группу «молодых технократов», которых в последнее время так полюбили в АП. Ему 41 год, он родился в Москве, в 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности международные экономические отношения.

С 1995 по 1999 год работал в российских и иностранных аудиторских компаниях с вопросами налогообложения. С 1999 по 2004 год — финансовый директор в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства.

В 2004 году решил пойти на госслужбу и стал референтом, а затем замначальника Экспертного управления президента России. С марта 2008 года — замглавы Минэкономики, министром в тот момент была нынешний глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Курировал такие направления, как инвестполитика и привлечение иностранных инвестиций. В 2012-м перешел на пост замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, но в 2014 вернулся в МЭР.

Владимир Путин и Станислав Воскресенский / kremlin.ru

Ранее РБК сообщал, что Станислав Воскресенский был одним из участников проведенного РАНХиГС и Администрацией президента тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. Конечно, участие в этом тренинге не гарантировало назначение на пост главы региона, но, как минимум, утечка в прессу продемонстрировала, что у Кремля действительно есть внушительная «скамейка запасных», откуда можно брать руководителей на все случаи жизни.