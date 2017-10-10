Отставки губернаторов продолжаются. В понедельник, 9 сентября, Владимир Путин сменил главу Омской области. Вместо Виктора Назарова, который ушел с формулировкой «по собственному желанию», врио губернатора стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Александр Бурков родился в 1967 году в Свердловской области, закончил Уральский политех, в 1994 году избрался в областной парламент, в 1995 году был назначен на пост вице-премьера регионального правительства, но в 1998 году вновь вернулся в парламент. В 1999 году участвовал в выборах губернатора области, но занял второе место, проиграв во втором туре.

В 2007 году Бурков, который вступил к тому моменту в «Справедливую Россию», был избран в Госдумы и оставался депутатом в V, VI и VII созывах.

Екатеринбург. Александр Бурков на митинге против сити-менеджера Александра Якоба Владимир Жабриков © URA.Ru

Александр Бурков никогда не работал в Омской области и, можно считать, это будет своеобразным испытанием для него. Как раз в понедельник журналисты выяснили, что к некоторым испытаниям Бурков уже готов: буквально только что он прошел тренинг, организованный РАНХиГС при поддержке Администрации президента для подготовки кадров на губернаторские посты. Одно из зданий, как пишет РБК, заключалось в прыжке в воду с нескольких метров, Бурков его успешно выполнил.

Но Омская область, безусловно, является серьезным испытанием даже для подготовленного управленца. Департамент социологии Финансового университета при правительстве России недавно назвал Омск одним из худших крупных городов по качеству жизни в России. Многим россиянам Омск известен тем, что в нем находится самый маленький метрополитен в стране (его строят с 1992 года и пока построена всего одна станция) а также многочисленными постами одного из самый популярных блогеров рунета Ильи Варламова, он представляет Омск чуть ли не худшим местом на планете.

При этом в Омской области сконцентрирована значительная промышленность, которая в 2017 году растет быстрее, чем в среднем по стране. Но, например, Омский НПЗ платит налоги не в местный бюджет, а в Москву, так что порой промышленность дает региону только рабочие места, но не наполняет бюджет.

За время работы на посту губернатора Виктора Назарова (он был назначен на этот пост в 2012 году) в отношении приближенных к нему людей было возбуждено по крайней мере семь уголовных дел. Замгубернатора Юрий Гамбург в 2014 году был приговорен к 5,5 года лишения свободы за превышение полномочий при продаже земель в Омской области (уже вышел на свободу по УДО). В 2016 году была отстранена от должности врио министра финансов Омской области Рита Фомина — ей предъявили обвинение в превышении полномочий, которое обернулось ущербом для бюджета области на 200 млн рублей. Фигурантами уголовных дел стали министр образования региона Сергей Алексеев, министр имущественных отношений Александр Стерлягов и министр развития транспортного комплекса области Олег Илюшин.

Так что не удивительно, что Виктор Назаров оказался в числе губернаторов, которые осенью 2017 года были отправлены в отставку.

Виктор Назаров omskportal.ru

То, что на пост губернатора Владимир Путин выбрал справедливоросса, в принципе, логично. С 2013 года у каждой парламентской партии есть свои губернаторы, СР была представлена главой Забайкальского края Константином Ильковским. Но в 2016 году он покинул свой пост, во многом из-за критики президента, который обвинил губернатора в срыве программы переселения жителей аварийных домов. Место Ильковского заняла Наталья Жданова из «Единой России», так что «Справедливая Россия» осталась без собственного губернатора.