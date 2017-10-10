Встреча президента и главы ЦИКа прошла 9 октября — ровно через месяц после единого дня голосования, который в 2017 году пришелся на 10 сентября. Говоря о выборах, Элла Памфилова назвала кампанию 2017 года «довольно конкурентной» и добавила, что она сопровождалась рекордно малым числом жалоб на нарушения.

Еще одной отличительной особенностью выборов, по словам главы ЦИК, стали беспрецедентно высокий уровень общественного контроля и столь же беспрецедентно высокая прозрачность системы. «Мы беспрецедентные условия создали для открытости и очень жестко реагируем на те нарушения, которые были», — сказала Памфилова.

При этом Памфилова выразила надежду, что Генпрокуратура и Следственный комитет помогут Центризбиркому подчистить оставшиеся «маленькие хвостики». «Практически многие хвосты подчистили, сейчас уже хвостики по этой кампании, маленькие хвостики остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами. Очень бы хотелось, чтобы по ряду случаев наши Генеральная прокуратура и Следственный комитет довели дело до ума», — сказала Памфилова. «Все поручения будут даны на этот счет», — пообещал Путин.

Рассказывая о том, как ей и ее команде удалось добиться столь замечательного результата, Памфилова подчеркнула, что одним из главных улучшений в избирательном процессе стало изменение настроения членов избиркомов. «Сейчас члены наших комиссий разных уровней знают, что, если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, помимо того что есть новая статья Уголовного кодекса, которая приводит к уголовной ответственности, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть администрация президента, что их защитят. Это меняет настроение», — пояснила глава ЦИКа.

Памфилова даже рассказала о своей мечте. «Моя мечта, чтобы в избирательные комиссии шли лучшие, чтобы туда был конкурс. Чтобы было престижно, чтобы люди гордились, что они выполняют высокую государственную, общественную миссию в интересах наших людей, стоят на страже Конституции и закона... Самое главное, будет доверие большое к качеству комиссий, к тем, кто там работает. Тогда не надо будет всех тех мер: наблюдатели, наблюдатели, контроль над контролем», — сказала Памфилова.

«Конечно, я же не чародейка, не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведем системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты», — сказала Памфилова.

Выездное голосование на муниципальных выборах в Москве Антон Кардашов / АГН "Москва"

Напомним, «волшебником» в 2011 году Дмитрий Медведев назвал предшественника Эллы Памфиловой Владимира Чурова — за то, что тот точно предсказал явку на парламентских выборах. Это прозвище прикрепилось к Чурову, тем более, что результаты выборов, которые проходили при его руководстве ЦИКом, иногда и правда поражали.

Своеобразные достижения, конечно есть и нового состава ЦИК. Особенно выделяется Саратов — где выборы были практически полностью «нарисованы» в 2016 году и который снова дал крайне странные результаты в 2017 году. Правда, нельзя сказать, что Москва на это не реагирует: уже уволены все главы территориальных комиссий Саратова. Но уголовные дела так и не были заведены.