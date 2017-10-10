Топ новостей 10 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Сирии разбился российский Су-24, Владимир Путин сменил губернатора Ивановской области, умер «телевизионный целитель» Аллан Чумак.

В Сирии потерпел крушение самолет Су-24 ВКС России. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушной машины. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.

Еще один российский самолет разбился в Сирии. «Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета» — В.Путин. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 10 октября 2017 г.

В.Путин и П.Коньков / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель главы Минэкономразвития РФ Станислав Воскресенский.

Алан Чумак

В Москве умер экстрасенс и целитель Аллан Чумак. Аллан Чумак получил широкую известность в 1980-х – начале 1990-х годов благодаря телевизионным сеансам, в ходе которых он «заряжал» воду и мази, а также ряду книг о целительстве.

Чумак умер, но не убирайте банки с водой от ваших голубых экранов pic.twitter.com/BwjLHvVuB4 — 🐷🍂✨ (@OraclePigFuntik) 10 октября 2017 г.

Источник во внутриполитическом блоке администрации президента РФ рассказал о программе продвижения российских регионов в мессенджере Telegram, который для русскоязычного сегмента интернета в последнее время превратился в специфическую социальную сеть с функцией блога.

Но есть тут и хорошая сторона: до выборов телеграм точно не закроют — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 октября 2017 г.

Сергей Собянин / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании правительства города сообщил, что за ближайшие четыре года на программу реновации будет потрачено 400 млрд рублей. Он отметил, что эта «колоссальная сумма» будет проведена в бюджете отдельной строкой.

Банк «Открытие» / Фото: infopro54.ru

По состоянию на 1 октября отрицательный капитал банка «Открытие» составлял 188,872 млрд рублей — при том, что месяцем ранее он был положительным и достигал 158 млрд рублей. В «Открытии» уже прокомментировали негативные изменения, объяснив их необходимостью досоздания резервов, «отрицательной переоценкой ценных бумаг в портфеле банка и оказанием безвозмездной помощи дочерней структуре».

Российская интернет-компания «Яндекс» объявила о запуске собственной версии голосового помощника для пользователей мобильных приложений в операционных системах Android и iOS. Этот носитель искусственного интеллекта — аналог знаменитой Siri от Apple — носит имя «Алиса» и, как утверждают его создатели, умнее своей американской «сестры».

Вид из окна самолета / pixabay.com

Минтранспорта РФ утвердило список вещей для невозвратных билетов, которые можно бесплатно пронести в самолет. В перечень внесены женские сумки и мужские портфели, рюкзаки, портпледы, детское питание и коляски, лекарства, верхняя одежда, букеты цветов и товары из duty free. Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком.

Постановление суда / twitter.com/rrubanov

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов сообщил в соцсети о задержании судебными приставами в подъезде собственного дома. Он опубликовал постановление, в котором причиной его задержания называется отказ ФБК удалить фрагменты расследования, которое легло в основу фильма «Он вам не Димон».

Количество опрошенных россиян, готовых голосовать за действующего президента РФ Владимира Путина, по сравнению с сентябрем увеличилось на четыре процентных пункта. Сейчас их 64%.