СМИ обсуждают очередной виток дипломатического противостояния между Турцией и США. Он ознаменовался тем, что эти две страны взаимно приостановили выдачу своих виз. Авторы по этому поводу вспоминают этапы нарастания взаимного недовольства.

США приостановили выдачу виз турецким гражданам после того, как в Стамбуле на прошлой неделе арестовали сотрудника американского посольства, пишет Financial Times. Это стало продолжением нарастающего дипломатического противостояния между этими странами-союзницами. По итогам этого шага тысячи граждан Турции лишились возможности поехать в США. Это событие повлекло за собой падение курса турецкой валюты. В ответ на отказ выдавать визы турецкое консульство в США тоже перестало выдавать визы американцам.

Арест сотрудника американского посольства, отмечает FT, - это уже второй случай за последние 12 месяцев. Кроме того, было арестовано не менее десяти граждан США по обвинению в сотрудничестве с Фетхуллахом Гюленом, мусульманским проповедником, ныне живущим в США. Власти Турции подозревают его в попытке организовать государственный переворот летом 2016 г. и требуют его экстрадиции. США отказываются удовлетворить эти требования, считая их бездоказательными.

Фетхуллах Гюллен 15.07.gov.tr

Американская сторона утверждает, что очередной арест сотрудника посольства (гражданина Турции) представляет собой попытку манипулировать ходом американско-турецких препирательств по поводу экстрадиции Гюлена.

Guardian тоже пишет об медленной, но последовательной эскалации напряженности в турецко-американских отношениях. В основе этой истории лежат события прошлогоднего лета с неудачной попыткой государственного переворота в Турции. Тогда началась конфронтация по поводу Гюлена. Также имело место охлаждение, связанное с течением войны в Сирии, где США поддерживали курдских ополченцев, а Турция была категорически против.

Участники военного мятежа в Турции в день суда. Август 2017 15.07.gov.tr

Когда-то, отмечает Guardian, Вашингтон считал Турцию своей главной опорой в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Однако отношения начали портиться. Помимо того, что Турция была недовольна поддержкой курдов, ей также не нравилось, что тогдашний президент США Барак Обама последовательно отказывался наращивать в Сирии американское военное присутствие. Новым фактором раздражения для Турции стало то, что США недостаточно энергично осудили попытку переворота. Некоторые наблюдатели полагали, что отношения улучшатся после прихода к власти в США Дональда Трампа, который на предвыборном этапе высказывался об Эрдогане с симпатией. Однако улучшения не произошло. Вместо этого США начали напрямую снабжать сирийских курдов оружием.

Бойцы курдских отрядов народной самообороны (YPG) Kurdishstruggle

Издание Vox, между тем, предупреждает, что отношения между Турцией и США в движутся в сторону исторических масштабов дипломатического кризиса, их которого их трудно будет вывести. Двусторонний отказ выдавать визы означает, что американцы теперь не могут ездить в Турцию, и это может ухудшить ситуацию. Во-первых, это может нанести ощутимый ущерб турецкой туристической отрасли. Во-вторых, таким образом был перекрыт приток в США турецких граждан, которые не любят Эрдогана, а любят, наоборот, США и которые, таким образом, могли бы быть США полезны.