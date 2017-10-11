В регулировании криптовалют важно не нагородить лишних барьеров, а создать условия для совершенствования финансовой системы России, считает президент России Владимир Путин. Это мнение глава государства высказал на совещании в Сочи по криптовалютам.

Путин добавил, что вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, поскольку открываются новые возможности. В то же время СМИ обратили внимание на то, что президент признал: использование криптовалют сопряжено с существенными рисками, так как создает возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.

«Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему, – приводит информационное агентство РИА Новости слова Путина. – Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане.»

Президент упомянул, что криптовалюты производит неограниченный круг анонимных субъектов, и не исключил, что их покупатели могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Он также напомнил, что по криптовалютам, в отличие от обычных денег, нет обеспечения и что в случае возникновения «пузырей» по ним «не будет юридически ответственного субъекта». Путин призвал иметь в виду этот момент при обсуждении темы.

Добавим, что Банк России выступает за ограничение работы сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту. Об этом заявил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов», передает информационное агентство ТАСС. Минфин же, в свою очередь, предлагает разрешить майнинг только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, передает слова директора департамента финансовой политики министерства Яны Пурескиной газета «Ведомости» со ссылкой на закрытую ленту информагентства «Интерфакс».

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Он подчеркнул, что на деле президент не выказывал намерений каким-либо образом запрещать использование криптовалют в стране, а, напротив, говорил о создании законодательства этой области.

Александр Хандруев

«Вообще-то, это не дело президента, политического руководителя, лидера страны, высказываться по вопросам, которые предполагают прежде всего профессиональное понимание происходящего. Хотя, думаю, сейчас такого профессионального понимания в отношении криптовалют толком нет. Мир делится на две категории: на тех, кто верит в криптовалюты, и тех, кто безоговорочно не верит в них, считает это вариантом «финансовой пирамиды» или «пузыря» и тому подобным. Но в словах президента виден как раз очень внимательный подход: он говорит, что да, риски есть, но подчеркивает в то же время, что при разработке законодательства важно, чтобы оно было не слишком жестким, а главное – чтобы не было запретительным.

То есть Путин как раз и призвал при обсуждении законопроектов в этой области учесть перспективы развития блокчейнов, криптовалют и области в целом. А что касается рисков – то да, это абсолютно верно, они есть и серьезны. Работа с любым активом (а тем более – с таким непонятным, как криптовалюта, про который неясно, то ли он финансовый актив, то ли товарный, и так далее) несет в себе риск. Что же касается именно криптовалют, то бы пока даже не знаем до конца их природу, не понимаем, каким образом пойдет дальнейшее их использование в расчетах, могут ли они заменить традиционные в нашем понимании деньги, которые эмитируются центральными банками… То есть здесь пока вопросов больше, чем ответов, по которым есть уже определенное общее понимание.

По существу, прокладываются новые маршруты, которые никогда в использовании не были. Если появляется киберпространство, то появляется и киберсоциальное пространство (соцсети), и киберэкономическое пространство (интернет вещей, в частности), и киберфинансовое пространство. Это закономерно. Подобно тому, что, как говорил Циолковский, «человечество не останется вечно на Земле», выйдет за пределы Земли, оно выйдет и за пределы привычной финансовой системы. Произойдет смена представлений, поскольку мир меняется.

Торговая сессия на бирже /wikipedia.org

Меняются возможности коммуникации, интернет подготовил почву для того, чтобы создать блокчейновые цепочки, когда люди могут напрямую друг с другом общаться и каждый может обладать равным доступом к информации. Уже на подходе рывок к области создания искусственного интеллекта: во-первых, появятся биологизированные роботы, во-вторых, на настолько компьютерах и даже смартфонах станет возможно загружать память, которая объемом будет превышать возможности человеческого мозга. Это уже не фантазии. Но дело в том, что путь от фантазий и мечты к их воплощению всегда имеет и тупиковые ответвления. Так что риски тут действительно огромны.

Во-первых, криптовалюты можно потерять. К ним существуют два ключа – открытый и закрытый. И если потерять ключ, то нельзя будет, как можно в банке в случае потери или забывания пин-кода, получить новый. В криптовалютах это пока невозможно. И в результате из биткоинов, например, которых эмитировано 16,5 миллионов штук, около миллиона просто потеряно. А основатель криптовалюты эфириум вообще потерял электронный кошелек и с ним – очень большую сумму денег, по некоторым данным – около 30 миллионов. Во-вторых, ключи к криптовалютам, как и электронный кошелек, можно украсть. Можно, в конце концов, обмануть в этом очень еще неясном для многих вопросе.

У меня, например, есть металлическая псевдозолотая монета – биткоин. Я показываю ее людям и говорю: «Это я купил». И многие верят, что купил, хотя криптовалюты на деле не существует в физическом виде, она – только виртуальный актив. Тем не менее, люди верят, обманываются, так что для мошенничества тут – море возможностей. Кроме того, как люди играют на что-либо, можно играть и на стоимость криптовалют – вводить людей в заблуждение, говорить, что сейчас заключим контакт, опцион или что-то еще. Может появиться и новый Мавроди, который начнет «выпускать» свои якобы криптовалюты, и возникнет «МММ-2». Это тоже возможно.

Поэтому здесь, конечно, огромные риски. А если учесть, что у нас пока нет правового, законодательного поля в этой области, которое регулировало бы взаимоотношения между людьми при производстве и использовании криптовалют, то тем более. Но это все пока – tabula rasa, чистый лист – законы в этой области надо писать. И многие страны уже начали это делать. По-разному: в Японии – один подход, в Китае – другой, в США – третий. Ну, будет в России четвертый подход, это будет нормально. Именно таким путем любые инновации – социальные, финансовые, всякие – и пробивают себе дорогу.

Это как путь к новой истине: вначале считают, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», потом, на следующем этапе – «ну, может, в этом что-то и есть, но риски большие, и вообще…». А на третьем этапе оценка уже совсем другая: «Ну что вы говорите, об этом же все знают!». Так вот, сейчас у нас – еще первый этап. Огромное количество людей отрицают криптовалюты с самого начала, причем отрицают их не только люди, не имеющие специального образования. Многие профессора и академики, теоретики и даже практики считают, что это – нечто вроде «финансовой пирамиды». Такие высказывания позволяют себе даже люди, которые занимают высокие посты.

Монета с символом биткоина / pixabay.com

Нет, криптовалюты не являются «финансовыми пирамидами». «Финансовая пирамида» – это когда последние платят за первых, а тут никто ни за кого не платит. Но то, что риски есть, – абсолютно верно. Риски очень большие – финансовые, рыночные. Действительно, человек может вложить деньги – и забыть ключ, потерять его, оставить случайно. И все, деньги эти он больше не сможет использовать. Но это – только один пример, на деле возможностей лишиться средств больше. Любая инновация всегда сопряжена с повышенными рисками.

Но что тут важно? Что президент, говоря о рисках, развивал тему таким образом: что, несмотря на это, надо, работая над законодательной базой, не делать ее слишком запретительной. Потому что распространение криптовалют нельзя остановить – это процесс, который органично, объективно вытекает из хода развития цивилизации.

Повторю: хотя я считаю, что не дело политического руководителя – об этом говорить, допускаю, что в нашей стране это имеет большое значение для людей. Они, по крайней мере, будут после этого к вопросу более осторожно подходить. И, подчеркну, выступление президента, если вы посмотрите его текст на официальном сайте, имеет две части: касающуюся рисков и касающуюся разработки законодательства. Я безусловно согласен с обеими: это очень взвешенное выступление, оно говорит о том, что президент владеет вопросом», – сказал Александр Хандруев.

Антон Силуанов, министр финансов на совещании по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере / kremlin.ru

Добавим: по итогам совещания, посвященного криптовалютам, было решено, что власти разработают и примут законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Как пишет газета «Коммерсантъ», это фактически завершает спор о том, стоит ли запрещать криптовалюты в России.

Государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют на территории России, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на совещании по криптовалютам в Сочи было договорились «о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения».

«Государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», – привело его слова на закрытой ленте информагентство «Интерфакс», которое цитирует интернет-издание «Медуза».