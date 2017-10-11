Пока бюджет на 2018-2020 гг. начинают обсуждать депутаты, в правительстве готовятся к исполнению этого документа. В распоряжении «Коммерсанта» оказалась, казалось бы, рутинная октябрьская переписка департаментов аппарата правительства, посвященная разработке плана-графика подготовки нормативно-правовых актов для исполнения будущего бюджета на 2018–2020 годы.

Неожиданно в ней то, что департамент проектного финансирования и инвестполитики аппарата Белого дома просит при составлении плана «поднять» уровень принятия исполнительных документов по бюджету по пяти крупным проектам с ведомственного на правительственный. Речь идет о пяти проектах — коррекции стратегии «Роснано», дальневосточных ТОРах, возмещении процентов по кредитам малому и среднему предпринимательству («Программа 6,5»), проектной фабрике ВЭБа и докапитализации «Курортов Северного Кавказа» (КСК).

Подведение первых итогов "Программы 6,5" Корпорация МСП

«Коммерсантъ» пишет, что, несмотря на чисто технический вид проблемы переписки, из него очевидно, что на деле беспокоит Минфин и аппарат правительства — нынешний порядок принятия бюджетных решений создает «существенные риски внеплановых расходов, которые обнаружатся в 2018 году»: если оставить порядок исполнения бюджета в данных случаях ведомственным, затем будет поздно что-то менять и потребуется платить.

Одновременно с федеральным бюджетом, напомним, свои бюджеты принимают все 85 регионов страны. Где-то все проходит довольно гладко. Например в проекте бюджета на 2018-2020 гг., который в Мосгордуму внес Сергей Собянин, впервые расходы на социальные статьи превысили половину общих расходов.

На заседании городского правительства Собянин особо подчеркнул, что у бюджета ярко выраженная социальная направленность: на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилище в 2018 году будет направлено свыше 1,2 трлн рублей (в 2017 запланировано 1,075 млрд рублей). Это 52% от всех расходов.

Сергей Собянин mos.ru

Ожидается, что общий дефицит за три года составит 473 млрд рублей, расходы на реновацию — 300 млрд рублей. То есть расходы на реновацию составляют 63% от дефицита.

В целом бюджет Москвы на 2018 год можно смело назвать предвыборным: в следующем году намечены не только президентские выборы, но и выборы мэра Москвы. Вполне вероятно, что таким образом администрация Собянина готовится к конкурентным выборам градоначальника.

А вот на Сахалине есть настоящие проблемы. Региональный парламент уже дал отрицательное заключение на проект федерального бюджета, потому что в соответствии с этим документом область теряет две трети по соглашению о разделе продукции (СРП) в рамках проекта «Сахалин-2».

Губернатор Олег Кожемяко уже приехал в столицу, где он попытается убедить членов правительства не перераспределять расходы. Впрочем, вряд ли у него что-нибудь получится, федеральное правительство уже рассчитывает на эти деньги. Максимум, на который он может рассчитывать — это обеспечение региону трансфертов, которые хоть как-то компенсируют выпадающие доходы.