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11 октября 2017, 10:22
ВВП Китай экономика экономический кризис
Илья Прилепский

Китай и угроза экономического кризиса

Гостиничный комплекс в китайском порту Хайнань
Гостиничный комплекс в китайском порту Хайнань
pixabay.com

Экономика Китая растет даже быстрее, чем говорит официальная статистика, убежден старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, бывший страновой директор Всемирного банка по Китаю Юкон Хуан. По его оценке, в ближайшие годы ее также ждет рост.

В интервью газете «Ведомости» Юкон Хуан объяснил, что в официальной статистике о состоянии экономики Китая действительно есть перекосы. Однако, по его мнению, цифры, характеризующие рост валового внутреннего продукта Китая в реальности не ниже, а выше официальных – в силу особенностей расчетов.

То есть, утверждает эксперт, ВВП Китая растет быстрее, чем показывает официальная статистика. По его оценке, в дальнейшем экономику страны также ожидает рост. Между тем некоторые экономисты высказывают мнение, что именно в Китае можно ожидать следующего крупного экономического кризиса.

По словам эксперта, некоторое недоверие к китайской статистике связано с ее непрозрачностью. «Данные от местных властей, от провинций представляются слишком высокими, и в сумме они вроде бы должны давать цифру, которая значительно выше реальных темпов роста ВВП. Но нужно понимать, что общенациональный ВВП не рассчитывается просто путем сложения данных от провинций. Национальное статистическое бюро Китая вообще их не использует, оно делает собственные расчеты ВВП на основе различных индикаторов», – приводит информационное агентство РБК его пояснения.

 
Китайский мальчик с апельсинами / pixabay.com

Напомним, подозрения в том, что официальная китайские данные о состоянии экономики и показателях ее роста могут быть занижены, а не завышены, ранее уже высказывались. В частности, такое предположение выдвигали Хантер Кларк и Максим Пинковски из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Хавьер Сала-и-Мартин из Колумбийского университета – об этом в мае 2017 года писала та же газета «Ведомости».

Разброс в оценках динамики китайской экономики достаточно значителен – он составляет от 4 до 7%. Фактически, цифр, которым можно доверять, нет – такое мнение выразил тогда руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

По его словам, в настоящее время Госсовет КНР ужесточает требования к статистике, которая идет с мест, и потому некоторые провинции начинают пытаться исправить приписки прошлых лет. Именно этим, по оценке Габуева, многие объясняют спад экономики в 2015-2016 годах на северо-востоке страны.

Поговорить с «Полит.ру» подробнее о ситуации в экономике Китая и о ее перспективах согласился Илья Прилепский, руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы при правительстве России. По его мнению, есть основания все же доверять официальным статданным.

«Есть две точки зрения на китайскую статистику. Некоторые специалисты уверяют, что рост китайской экономики официально завышен. При этом они ссылаются на параметры потребления энергии, которые растут медленнее, чем можно ожидать при таком росте ВВП. По факту же можно сказать, что в Китае сейчас снижается роль промышленности и повышается роль сферы услуг, так что вполне естественно, что энергоемкость экономики в результате снижается. Так что в том, что темпы роста потребления энергии растут медленнее, чем темы роста ВВП, ничего удивительного нет.

Есть ли основания говорить о том, что китайская статистика может занижать темпы роста ВВП? Тут можно отметить, что во многих странах после пересмотра методологии расчета ВВП происходило резкое увеличение номинала ВВП. На деле это означает, что просто пересчитали объемы экономики, а на темпы роста это не влияет. И, в принципе, я бы сказал, что в отношении Китая официальной статистике скорее следует доверять, чем не доверять.

Еще насчет темпов роста: известно, что в текущем пятилетнем плане до 2020 года цель китайских властей состояла в том, чтобы обеспечить рост не меньше 6,5% в год в среднем. В этом году ожидается рост на уровне 6,7%, то есть цель в принципе выполняется. Но повышение это идет за счет всемирной экономики, то есть вливания бюджетных средств в государственные инвестиции; к томе же, продолжается процесс накопления частного долга – то есть частный сектор в Китае становится все более закредитованным.

 
Китайский крестьянин управляет повозкой / pixabay.com

Это – одна сторона медали. Другая же заключается в том, что в целом темпы роста экономики Китая все же снижаются – из-за перекредитования. Надо сказать, что китайские власти принимают определенные меры для того, чтобы ограничить связанные с этим обстоятельством финансовые риски. И если говорить о том, что существуют некие опасения «жесткой посадки» китайской экономики, какого-то широкомасштабного кризиса, то надо отметить, что крупнейшие банки Китая до сих пор не находятся в собственности государства. Так что возможности по регулированию сектора и недопущению кризиса остаются высокими.

В принципе, существует риски торможения китайской экономики до уровня роста в 4-5% в год, но масштабный кризис все же маловероятен. Во всяком случае, то, что у нас в стране понимают под кризисом, то есть темпы роста экономики меньшие нуля, крайне маловероятны», – объяснил Илья Прилепский.

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