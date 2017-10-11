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11 октября 2017, среда, 12:27
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11 октября 2017, 09:34
банкротство Германия Ивановская область Испания Каталония КНДР Москва пенсионная реформа Роскомнадзор сепаратизм США Турция хакеры Южная Корея
Илья Карпюк

Заголовки утра. 11 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Выступила, но не вышла» пишет, что Каталония объявила о готовности к независимости — но отложила ее на потом.

«Банки открылись с новой стороны»: хакеры снимают деньги по почте.

«С надеждой на добровольных покупателей»: в России заверено первое сокращение выбросов парниковых газов после 2012 года.

«Станислав Воскресенский прогремел на всю Ивановскую»: Павел Коньков уступил губернаторский пост замглавы Минэкономразвития.

РБК в материале «Недружественное размещение» описывает, как продажа акций UC Rusal повлияет на IPO En+.

«Каталония решила повременить»: испанская автономия откладывает провозглашение независимости.

«Москва выходит из стагнации с рекордным дефицитом»: столичные власти представили трехлетний бюджет на 2018-2020 гг.

«Известия»: «Детей накормят хлебом по ГОСТу». Новый стандарт питания предусматривает снижение содержания соли в мучных изделиях.

«Роскомнадзор удалит Rutracker из поисковых систем»: все навечно заблокированные сайты будут исключены из выдачи.

«"Молчунам" заработали больше ста миллиардов»: доходность от инвестирования Внешэкономбанком пенсионных накоплений вдвое превысила инфляцию.

«Число дел о банкротствах почти удвоилось»: банкротство населения становится системным процессом.

«Газета.ru» в статье «Каталония: независимость подписали, но не объявили» пытается понять, зачем глава Каталонии подписал декларацию о независимости.

«Путин оценил биткоин»: президент предупредил о рисках использования криптовалют.

«ЮКОС проигрывает, но не сдается»: Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по аресту российских активов.

Как в России ответили на предложение Земана заплатить Украине за Крым говорится в статье «Деньги или газ: за Крым предложили заплатить».

The Economist: «Игры в заложников. Отношения между Турцией и Америкой близятся к перелому» (Hostage games: Relations between Turkey and America are near breaking point). Визовый запрет ведет к ухудшению отношений между союзниками по НАТО.

«"Хамас" протянул руку: палестинцы пытаются помириться» (Hamas extends a hand: The Palestinians try to reconcile). Но очередная попытка, скорее всего, обречена на провал.

Bloomberg: «Шойбле уходит, но его идеи останутся» (Schaeuble Leaves, But His Ideas Are Here to Stay). Вольфганг Шойбле, долгое время пробывший министром финансов Германии, уходит в отставку, но его наследие актуально в нынешнем европейском контексте.

«Сдержанный оптимизм по поводу мировой экономики» (Guarded Optimism About the Global Economy). В Вашингтоне проходит ежегодная сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка. Экономисты отмечают улучшения в состоянии мировой экономики.

The Wall Street Journal: «Есть подозрение, что Северная Корея взломала американско-южнокорейские военные планы» (North Korea Suspected of Hacking U.S.-South Korean War Plans). Южнокорейский депутат сообщил, что северокорейские хакеры якобы похитили секретную военную информацию.

«Каталонский президент все-таки не объявил незамедлительную независимость» (Catalan President Stops Short of Declaring Immediate Independence). Лидер Каталонии не стал провозглашать независимость, а вместо этого выразил готовность вступить в переговоры с Мадридом.

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