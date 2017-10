«Коммерсантъ» в статье «Выступила, но не вышла» пишет, что Каталония объявила о готовности к независимости — но отложила ее на потом.

«Банки открылись с новой стороны»: хакеры снимают деньги по почте.

«С надеждой на добровольных покупателей»: в России заверено первое сокращение выбросов парниковых газов после 2012 года.

«Станислав Воскресенский прогремел на всю Ивановскую»: Павел Коньков уступил губернаторский пост замглавы Минэкономразвития.

РБК в материале «Недружественное размещение» описывает, как продажа акций UC Rusal повлияет на IPO En+.

«Каталония решила повременить»: испанская автономия откладывает провозглашение независимости.

«Москва выходит из стагнации с рекордным дефицитом»: столичные власти представили трехлетний бюджет на 2018-2020 гг.

«Известия»: «Детей накормят хлебом по ГОСТу». Новый стандарт питания предусматривает снижение содержания соли в мучных изделиях.

«Роскомнадзор удалит Rutracker из поисковых систем»: все навечно заблокированные сайты будут исключены из выдачи.

«"Молчунам" заработали больше ста миллиардов»: доходность от инвестирования Внешэкономбанком пенсионных накоплений вдвое превысила инфляцию.

«Число дел о банкротствах почти удвоилось»: банкротство населения становится системным процессом.

«Газета.ru» в статье «Каталония: независимость подписали, но не объявили» пытается понять, зачем глава Каталонии подписал декларацию о независимости.

«Путин оценил биткоин»: президент предупредил о рисках использования криптовалют.

«ЮКОС проигрывает, но не сдается»: Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по аресту российских активов.

Как в России ответили на предложение Земана заплатить Украине за Крым говорится в статье «Деньги или газ: за Крым предложили заплатить».

The Economist: «Игры в заложников. Отношения между Турцией и Америкой близятся к перелому» (Hostage games: Relations between Turkey and America are near breaking point). Визовый запрет ведет к ухудшению отношений между союзниками по НАТО.

«"Хамас" протянул руку: палестинцы пытаются помириться» (Hamas extends a hand: The Palestinians try to reconcile). Но очередная попытка, скорее всего, обречена на провал.

Bloomberg: «Шойбле уходит, но его идеи останутся» (Schaeuble Leaves, But His Ideas Are Here to Stay). Вольфганг Шойбле, долгое время пробывший министром финансов Германии, уходит в отставку, но его наследие актуально в нынешнем европейском контексте.

«Сдержанный оптимизм по поводу мировой экономики» (Guarded Optimism About the Global Economy). В Вашингтоне проходит ежегодная сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка. Экономисты отмечают улучшения в состоянии мировой экономики.

The Wall Street Journal: «Есть подозрение, что Северная Корея взломала американско-южнокорейские военные планы» (North Korea Suspected of Hacking U.S.-South Korean War Plans). Южнокорейский депутат сообщил, что северокорейские хакеры якобы похитили секретную военную информацию.

«Каталонский президент все-таки не объявил незамедлительную независимость» (Catalan President Stops Short of Declaring Immediate Independence). Лидер Каталонии не стал провозглашать независимость, а вместо этого выразил готовность вступить в переговоры с Мадридом.