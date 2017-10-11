Росавтодор хочет к 2030 году из 18 тысяч км региональных дорог сделать федеральные трассы. В программе упоминаются такие оживленные трассы, как Санкт-Петербург—Архангельск, Грозный—Кизляр и т. д.

Постепенный отход от концепции «все федеральный трассы идут в Москву», безусловно, крайне важен. Действительно, связка крупных региональных центров позволит населению и бизнесу быть более мобильными. Это и туризм, и более дешевые и доступные сервисы, и, в конце концов, развитие периферии, о которой так много говорят.

Правда, для строительства региональной сети дорог все равно используется логика централизации. Не создается механизм, который позволит регионам самим содержать необходимые дороги, а все берется на баланс Москвы.