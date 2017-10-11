Эксперт: Найденные в России следы рутения-106 во много раз ниже, чем допустимые Нормами радиационной безопасности значения

Все энергоблоки российских АЭС работали и работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях госкорпорации «Росатом» нет. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Росатома, комментируя сообщения европейских СМИ об обнаружении следов рутения-106 в пробах воздуха в Европе (в связи с чем германское Федеральное ведомство по радиационной защите предположило, что источником выброса может быть какое-либо предприятие на Южном Урале).

Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону, отметили в госкорпорации.

Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют о том, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге. Концентрация рутения-106 в данном пункте измерений за период со 2 по 6 октября была ничтожна и составляла 115,4 мкБк/м3, что на 4 порядка ниже допустимой объемной активности, регламентируемой Нормами радиационной безопасности.

Для сравнения, на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация рутения-106 в Румынии составляла 145000 мкБк/м3, в Италии 54300 мкБк/м3, Украине 40000 мкБк/м3, Словении 37000 мкБк/м3, Польше 9930 мкБк/м3 и т.д.

Михаил Рылов, директор Межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности:

Единственный след рутения-106 в России - под Санкт-Петербургом, в концентрации 115 мкБк/м3 по подсчётам Росгидромета (это в 200 раз ниже допустимой нормы). При этом в Румынии, Италии, Украине, Словении, Польше показатели несравнимо выше. О каком российском источнике может идти речь? И при чем тут Южный Урал?

Из той информации, что есть в официальных источниках, я понял одно: говорить тут не о чем, а уж тем более обвинять Россию в чем-либо при таких данных. Это сродни тому, что в принципе можно сделать вывод, что из реки Невы в Атлантический океан течёт грязная вода и загрязняет его. Никто же не обвиняет в загрязнении Мирового океана страны, чьи реки туда впадают. Кроме того, нашли почему-то только рутений. А где остальное? Это в принципе невозможно, что нашли только его. В случае какого-либо ЧП следы были бы множественные. Все цифры, которые я видел по Европе, не говоря уж про Россию - это ерунда. Найденные у нас следы во много раз ниже, чем допустимые Нормами радиационной безопасности значения. Очень странное обвинение, на мой взгляд.