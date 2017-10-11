К выборам главы государства, которые состоятся весной 2018 года, в Администрации президента намерены запустить примерно сотню «региональных» анонимных Telegram-каналов, утверждают СМИ. Как передает информационное агентство РБК со ссылкой на собственные источники, контент для этих каналов будет создаваться в расчете на местную, региональную аудиторию. Однако ожидается, что «идеологическую составлявшую» для него будут диктовать из Москвы.

Добавим, что позже то же РБК привело заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который заверил, что подобного в республике не случится. Как пояснил Кадыров, этого не произойдет никогда, потому что власти Чечни «говорят правду» и делают это открыто.

«Активны обсуждения о блокировке «Телеграмма» и о том, что появятся перед выборами региональные анонимные каналы. Две эти темы, которые муссируют СМИ, как-то противоречат друг другу. Но по второй части заявляю, что у нас в регионе никаких анонимных каналов нет и не будет, мы говорим правду и не скрываем свои лица», – так написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров glava.rk.gov.ru

Тем не менее, в прессе стали высказываться опасения по поводу того, какими могли бы быть последствия реализации плана, подобного оглашенному РБК. Политический обозреватель Андрей Щербаков дал свою оценку этой ситуации, выделив ее основные смыслы и особенности и очертив некоторые перспективы.

«В этой истории – сразу несколько составляющих. Первая – это то, что власть признала такую площадку, как Telegram, значимой для себя. Второе – что власть решила, что из ликвидации площадки она не извлечет тех дивидендов, которые может извлечь из ее эксплуатации (и это очень важный знак, по крайней мере, для той политической конфигурации, которая будет к 2018 году). И третья история – это история про то, что же это, собственно, вообще за решение.

Третья история подлиннее и позапутаннее, и говорить про нее надо существенно дольше, чем позволяет журнальный формат. Потому что это будет уже разговор об информационной политике, причем разговор об информационной политике в абсолютно чистом виде, незамутненной какими-либо посторонними наслоениями.

Что я имею в виду?

Традиционные СМИ работают в определенном формате не первый год, и у них есть очень важный компонент, необходимый для всякого бизнеса. Этот компонент – технологии. Новые СМИ работают, в известном смысле, на других основаниях: технологически они слабы, но они сильно содержательно и, если угодно, месседжево. Слово неточное, но, думаю, вы понимаете, что я имею в виду – они сильны посылом и контентом.

Независимый Telegram-канал

И в этой связи Telegram-площадка предоставляла очень большие возможности тем людям, которые по-настоящему понимают, что такое информационное пространство и как с ним работать. Как с ним работать для того, чтобы реализовывать нужные смыслы.

Главным игроком на этой поляне традиционно в нашей стране является государство. В этом нет ничего плохого или хорошего, это просто так и есть. И, теоретически, развитие истории с Telegram начинало и заканчивало историю о том, какова информационная стратегия тех людей, которые за нее отвечают на государственном уровне.

Развилок было несколько, но главное понятно: что надо либо занимать информационное пространство контентом (и тогда его надо было генерить, его надо распространять и его надо форматировать под площадки), либо надо было заниматься тем же, чем и всегда, а именно насыщать это пространство бесконечными ухудшенными варламовыми – с тем, чтобы отбивать у людей, интересующихся ситуацией, всякую охоту туда ходить.

То, что мы видим, недвусмысленно свидетельствует о выборе второго пути.

Мне сложно сказать, хорошо это или плохо, поскольку тут могут быть разные логики. Может быть логика потребителя информации, та, которую мы пытаемся более или менее последовательно излагать. Может быть логика государственного информационного менеджера. А государственный информационный менеджер понятно чего хочет: он хочет, чтобы ему не звонили каждый день сверху и не говорили: «Да как же ты допустил! До каких это пор! Да я вас всех тут сейчас!.. » – и дальше непечатно.

Здесь не может быть никаких осуждений и сетований на то, что избрана такая модель, а не другая. Так или иначе, эта модель избрана, и все утечки последнего времени говорят нам о том, что история будет развиваться именно в том ключе, который нами был описан. И это печально, поскольку лишний раз свидетельствует, что информационная культура (и, прежде всего, информационная культура у тех менеджеров, которые поставлены на это дело в значительной степени именно государством) не то чтобы отсутствует, но находится на крайне невысоком уровне. Из всех возможных опций и объяснений всегда выбирается самое простое и понятное «Тащить и не пущать!», как в свое время писал русский классик», – сказал Андрей Щербаков «Полит.ру».