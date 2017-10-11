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11 октября 2017, 18:00

Топ новостей 11 октября

Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Испания отказалась признать независимость Каталонии, СМИ назвали кандидатов на пост Дмитрия Медведева, а государство объявило о контроле над криптовалютами.

Мадрид приостановит самоуправление Каталонии

Власти Испании решили задействовать статью конституции страны, которая приостанавливает самоуправление Каталонии, для этого они потребуют от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость. Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники подписали декларацию независимости региона. Документ начнет действовать в случае вынесения на голосование в парламенте, если переговоры с Мадридом не состоятся или пройдут неудачно. Согласно ему, учреждается независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство.

СМИ назвали кандидатов на пост Медведева после выборов президента

Владимир Путин после своей победы на выборах президента в 2018 году предложит нового кандидата на пост премьера, который может стать его преемником и на посту главы государства. Возможным премьером назвали председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Разведка Израиля выявила кражу секретов АНБ с помощью антивируса Касперского

 
Кража данных / pixabay.com

Разведка Израиля сообщила властям США краже «русскими хакерами» секретных данных Агентства национальной безопасности с помощью антивируса Касперского. Хакерам из Израиля удалось взломать компьютерную сеть «Лаборатории Касперского» в 2015 году и обнаружить на машинах «хакерское ПО», источником которого могло быть только АНБ.

МИД РФ допустил сокращение дипмиссии США до 300 человек

 
Флаг на здании посольства США в Москве / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В МИД РФ Георгий заявили, что Москва может настоять на «установлении реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств» по отношению к представителям США в стране, сократив это число до 300 человек. Кроме того, в МИД заявили, что система ПРО США в Южной Корее нацелена не против КНДР, а против России и Китая.

Жена Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

Супруга Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения СМИ о смерти мужа. Смерть Хворостовского также опровергли исполнительный директор компании Askonas Holt Марк Хилдрю и оперная певица Хибла Герзмава. Позднее «Комсомольская правда», опубликовавшая новость первой, извинилась за нее, заявив, что получила информацию от вызывающего доверие источника.

Программы Microsoft продавались в Россию в обход санкций

Ряд госкомпаний, включая крымские, приобретали программное обеспечение американской фирмы Microsoft в обход санкций. Было закуплено минимум 5 тыс. различных программных продуктов на общую сумму более 60 млн рублей. В списке покупателей — производящий зенитные комплексы «Бук» концерн «Алмаз-Антей» и принимающая участие в строительстве Керченского моста Главгосэкспертиза.

Кабмин объявил о контроле государством майнинга и обращения криптовалют

Государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют в России, такое решение было принято на совещании по криптовалютам у президента. В частности, предложено ограничить россиянам сумму покупки криптовалют.

Совладельца «Юлмарта» обвинили в кредитной афере на 1 млрд рублей

 
Дмитрий Костыгин / dp.ru

Дмитрию Костыгину — акционеру структуры, являющейся учредителем НАО «Юлмарт» — вменяется мошенничество в сфере кредитования. По мнению следствия, он пролоббировал договор о возобновляемой кредитной линии в Сбербанке, предоставив при этом ложные сведения о финансовом состоянии компании. Сбербанк перечислил на счет «Юлмарта» 1 млрд рублей, которыми, как утверждают в петербургском СУ СКР, «обвиняемый распорядился по своему усмотрению». Костыгина могут поместить под домашний арест.

Генпрокуратура выявила почти 100 тысяч нарушений федеральных законов

Проверка ГП выявила 94,2 тысячи законов, принятых региональным властями с нарушениями федеральных норм. Местные власти незаконно снижали расходы на здравоохранение, образование и лишили незащищенные категории населения и бюджетников льгот по ЖКХ. Причиной нарушений назвали нехватку кадров и низкую квалификацию уже работающих чиновников.

Ростелеком решил продать здание Центрального телеграфа в Москве

Ростелеком изучает возможность продажи здания «Центрального телеграфа» - объекта культурного наследия - в Москве. На основе ЦТ могут создать многофункциональный комплекс с торговыми зонами, гостиницами, апартаментами и ресторанами. Однако рассматриваются и другие варианты.

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