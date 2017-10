Топ новостей 11 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Испания отказалась признать независимость Каталонии, СМИ назвали кандидатов на пост Дмитрия Медведева, а государство объявило о контроле над криптовалютами.

Власти Испании решили задействовать статью конституции страны, которая приостанавливает самоуправление Каталонии, для этого они потребуют от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость. Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники подписали декларацию независимости региона. Документ начнет действовать в случае вынесения на голосование в парламенте, если переговоры с Мадридом не состоятся или пройдут неудачно. Согласно ему, учреждается независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство.

#Spain's PM #Rajoy says he has asked #Catalan leader to confirm whether or not he has declared independence pic.twitter.com/yNvmUaVuPJ