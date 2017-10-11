Дмитрию Костыгину, одному из богатейших предпринимателей страны, официально предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт"», — заявили в СК. Следствие считает, что Костыгин «распорядился по своему усмотрению» миллиардом рублей, которые перечислил на счет «Юлмарта» «Сбербанк».

Дмитрий Костыгин / YouTube.com

Следственный комитет и экономическая полиция в Санкт-Петербурге провели обыски в квартире Дмитрия Костыгина во вторник, 10 октября. Также обыск прошел у кредитора компании Олега Морозова и бывшего генерального директора интернет-холдинга Сергея Федоринова.

Тогда анонимный собеседник в «Сбербанке» рассказал РБК, что «Юлмарт» получил кредит в апреле 2016 года, выплачивал проценты до осени на общую сумму 69,3 млн рублей, но потом обслуживание кредита было прекращено. «Исходя из информации, которой мы располагаем, на момент получения кредита лица из числа руководства и бенефициаров "Юлмарта" не просто прорабатывали возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого», — заявил РБК собеседник в «Сбербанке».

Представитель Костыгина Константин Добрынин процитировал обращение, которое тот попросил передать СМИ. «Во время кризиса или шторма — главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», — заявил предприниматель. Добрынин называет ночное задержание «элементом уголовного корпоративного давления».

«Учитывая, что фактически всем процессом руководят из "Сбербанка", сложно пока рассчитывать на правовую адекватность», — считает он. «Менеджмент [банка] ведет себя хуже силовиков, поскольку, находясь в перманентных переговорах и судебных разбирательствах, они считают правильным возбуждать уголовные дела в качестве силового аргумента в хозяйственном споре», — сказал Добрынин.

Напомним, совокупный размер претензий «Сбербанка» к «Юлмарту» составляет 2,43 млрд рублей. Помимо миллиарда задолженности по креВ эту сумму входят 1 млрд руб. задолженности по кредиту и 1,43 млрд руб. долга компании по схеме факторинга от Сбербанка.

Игрушки с символикой магазина "Юлмарт"

«Юлмарт» — одна из крупнейших интернет-компаний страны, крупный ретейлер электроники и бытовой техники, его выручка по итогам 2016 года составила 51,7 млрд рублей. Компания основана в 2008 году, изначально она специализировалась на продаже компьютеров и бытовой техники. За последние годы ассортимент значительно расширился за счет DIY-, авто- и детских товаров, одежды, спортивного питания. Сейчас в ассортименте свыше 12 млн наименований. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге, Forbes оценил ее стоимость в 236 млн долларов.