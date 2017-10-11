Эксперт: Рутений-106 пришел в Европу не из России

При столь малых удельных активностях радиоизотопа провести моделирование и точно определить местоположение источника выброса – задача сложная и с большой погрешностью результата, считает Александр Уваров, главный редактор AtomInfo, независимого специализированного издания, освещающего вопросы развития атомной отрасли и науки в России и в мире.

Как напомнил Уваров, по данным Международного агентства по атомной энергии, максимальная удельная активность рутения-106 в период с 2 по 6 октября была измерена в Румынии. «Можно предположить, что источник находился где-то в этом географическом регионе, но однозначно утверждать так я бы сейчас не стал», - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что когда осенью 2011 года над Европой было зафиксировано превышение удельных концентраций йода-131, в числе «подозреваемых» назывался даже Пакистан, а реальным источником выбросов оказалось предприятие в Венгрии.

«Единственное, что можно утверждать точно – рутений пришёл в Европу не из России, иначе специалисты Росгидромета его бы увидели», - заявил Александр Уваров.

Напомним, ранее в европейских СМИ появились сообщения о том, что Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) ФРГ с 29 сентября по 3 октября обнаружило рутений-106 (в безопасной для населения концентрации) в пробах воздуха в Германии и Австрии. Германское ведомство предположило, что источник находится на территории России на Южном Урале.

Как сообщили в госкорпорации «Росатом», все энергоблоки российских АЭС работали и работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях госкорпорации нет. Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону.

Данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют о том, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 не обнаружен, кроме единственного ункта измерения в Санкт-Петербурге. Концентрация рутения-106 в данном пункте измерений за период со 2 по 6 октября была ничтожна и составляла 115,4 мкБк/м3, что на 4 порядка ниже допустимой объемной активности, регламентируемой нормами радиационной безопасности.

Для сравнения, на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация рутения-106 в Румынии составляла 145000 мкБк/м3, в Италии 54300 мкБк/м3, Украине 40000 мкБк/м3, Словении 37000 мкБк/м3, Польше 9930 мкБк/м3 и т.д.

В связи с этим в Росатоме назвали несостоятельными версии о российском происхождении загрязнения.