Видео дня. Глава МИД Сербии развлек Эрдогана турецкой песней

В ходе двухдневного государственного визита в Сербию турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил неожиданный подарок от главы внешнеполитического ведомства принимающей стороны — песню Osman Aga, которую министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич исполнил на торжественном ужине в честь дорогого гостя.

Выступление главы МИД Сербии засняли на видео, которое выложила в интернет телекомпания RTS. Дачич привычно держит в руках микрофон и поет по-турецки довольно уверенно, не говоря уже о вполне достойных вокальных данных.

Журналисты отметили, что за столом вместе с Эрдоганом сидела его супруга, а также президент Сербии Александр Вучич и первая леди страны Тамара Вучич. Последние наслаждались исполнительским искусством Дачича не впервые: не далее как в июне — на торжественном вечере в честь инаугурации нового главы государства — министр исполнил своему бывшему итальянскому коллеге Франко Фраттини знаменитый оперный хит O Sole Mio.

Кстати, песня от Дачича была не единственным презентом, которым Эрдогана одарили гостеприимные сербы: Вучич преподнес турецкому лидеру ковер (а в ответ получил велосипед и шахматы).