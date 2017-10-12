Москва и Киев могли бы договориться о выплате Россией компенсаций Киеву за крымские территории, возможно, в виде нефти и газа. Такое предложение сделал президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопрос члена украинской делегации, заместителя главы фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в ПАСЕ.

В то же время Земан сказал, что присоединение Крыма к России, несомненно, являлось аннексией, однако это «уже свершившийся факт» и, по мнению Зеемана, в случае отказа Украины удовлетвориться компенсацией может начаться «европейская война».

«Крым – это уже свершившийся факт. Считаю возможным представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации. В финансовой форме или нефтью и газом», – приводит информационное агентство ТАСС слова чешского лидера.

Позже глава правительства Чехии Богуслав Соботка заявил журналистам, что президент «не полномочен делать подобные заявления» и что его слова «резко противоречат внешней политике» Чехии, передает международное информационное агентство Associated Press. Соботка также высказался по поводу санкций, которые, по мнению Земана, могли бы быть отменены. При этом премьер подчеркнул, что отмена их возможна лишь после того, как Россия выполнит условия минских соглашения 2015 года.

В то же время МИД Украины заявил, что страна никогда не будет торговать собственной территорией и свободой. Как сообщило информационное агентство «УНИАН», ведомство назвало идею «продажи» части территории «абсолютно неприемлемой для современной Европы». «Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», – передает информагентство заявление ведомства.

Петр Порошенко выступает на сессии ПАСЕ

Добавим, что 11 октября президент Украины Петр Порошенко, выступая на пленарном заседании ПАСЕ, выразил категорическое несогласие считать вопрос о принадлежности Крыма закрытым. «Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ», – цитирует слова Порошенко информационное агентство РБК.



«Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле», – заявил Порошенко. Он добавил, что Украина «никогда не покинет своих граждан – ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах».

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу вопроса о принадлежности Крыма согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его оценке, в настоящее время нет никаких оснований вообще заводить разговор о компенсациях – это не является приемлемым ни с точки зрения позиций Украины, ни с точки зрения позиций России.

Георгий Чижов

«О Крыме снова заговорили в связи с инициативой президента Чехии Милоша Земана. Земан – довольно экзотический персонаж, и хотя чехи его каким-то образом выбрали президентом, но очень многие из них, особенно хорошо образованные, к его фигуре относятся очень скептически. Принято считать, что он злоупотребляет спиртными напитками и так далее. Поэтому его заявления, особенно такие резкие, как насчет Крыма, в самой Чехии воспринимают как нечто анекдотическое.

Конечно, в мире его заявление наделало шума, так что глава правительства Чехии вынужден был его дезавуировать. Если же говорить об этом всерьез, то сейчас так подобного подхода к теме Крыма нет места. Можно думать о перспективах, о развитии событий, но пока Украина трактует отторжение Крыма как аннексию, а за аннексию компенсации не выплачивают – разве что после возвращения территорий, но не вместо него.

Ну, и Россия сейчас, если брать официальную позицию, не готова этот вопрос обсуждать. Президент России Владимир Путин заявил некоторое время назад, что вопрос с Крымом закрыт. Тут он, конечно, погорячился: вопрос закрыт, может быть, для него, но не для мирового сообщества. Но в любом случае пока вести разговоры о компенсациях нет оснований», – сказал Георгий Чижов.

Действительно, вопрос о принадлежности Крыма и о наложенных на Россию в связи с этим санкциях остается важным для многих в Европе, в том числе и для ряда крупных западных компаний. Несмотря на интерес к российскому рынку, европейские концерны не хотели бы нарушить запрет на ведение деятельности, имеющей отношение к Крыму (как это чуть было не произошло с немецким концерном Siemens).

Так, концерн Volkswagen запретил продавать свои грузовики и автобусы в Крыму – соответствующее напоминание получили автодилеры, работающие с Volkswagen, от компании «Фольксваген груп рус» за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича.. Как пишет газета «Ведомости», при этом концерн напомнил дилерам о «серьезных последствиях» за нарушение эмбарго. По словам одно из источников издания, в этом нет ничего нового и письмо рассылается регулярно. Однако два других источника среди дилеров заявили, что ранее никогда не видели этого письма.

Грузовой автомобиль "Фольксваген"

Георгий Чижов также ответил на вопрос «Полит.ру», стоит ли особо выделять заявление президента Турции Реджепа Эрдогана об отказе Анкары признавать Крым российским. По его оценке, ничего необычного в данном случае не прозвучало – турецкий лидер уже высказывал свою позицию, и она не изменилась.

«Думаю, что особенно комментировать в заявлении Эрдогана нечего. Турция по Крыму всегда высказывалась последовательно вне зависимости от ее отношений с Россией. То есть Анкара как заняла эту позицию, так ее и придерживается», – пояснил эксперт.

Напомним, во время визита в Киев президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает присоединение Крыма к России. Эта позиция действительно ранее уже высказывалась. Тем не менее, в России ее восприняли достаточно негативно.

Заявление Эрдогана является лишним уроком для тех, кто выступает за выстраивание длительных отношений с Анкарой, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью телеканалу RT. «Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», – заявил Новиков.