За пару недель Владимир Путин сменил уже 10 губернаторов. Источники различных изданий в АП утверждают, что осенний «губернаторопад» закончился, пока под вопросом судьба губернатора Псковской области Андрея Турчака. Вроде бы он должен возглавить генсовет «Единой России» и, соответственно, покинуть свой пост, но этому, также по слухам, противится глава партии Дмитрий Медведев, опасаясь очевидных «репутационных издержек». Турчака подозревают в организации нападения на журналиста Олега Кашина, а Медведев, будучи президентом, обещал найти исполнителей и заказчика.

Получается, что под замену идут 11 губернаторов — это достаточно много, почти 13% от всего корпуса.

Существует несколько теорий, почему президент решил сменить сразу так много губернаторов. Первая — усиление контроля над экономикой страны. В условиях кризиса и хронического дефицита бюджета финансовые потоки, которые контролируются региональными элитами, имеют все большее значение. Но, если верить Росстату, выбранные 11 регионов не так уж и велики с экономической точки зрения: их ВРП, сложенный вместе, составляет «всего» 10% от общероссийского. Для сравнения — это как половина Москвы или две Московских области.

Субъекты РФ, в которых осенью произошла смена губернаторов (выделены розовым) На основе карты Roman Poulvas

Вторая теория, более очевидная — подготовка к президентским выборам. Действительно, голосование пройдет уже через пять месяцев, а Кремль всегда предпочитает, чтобы губернаторы контролировали электоральный процесс.

По данным Центризбиркома, в 11 регионах (где сменились губернаторы и в Псковской области) живут 16,1 млн избирателей. Это почти 14,5% от всех избирателей, то есть в среднем российском регионе живет меньше избирателей, чем в среднем регионе с отправленным в отставку губернатором.

Дугой вопрос, имела ли смысл отставка с точки зрения результата выборов. Естественно, Дагестан показал повышенный результат и «Единой России» в 2016 году, и Владимиру Путину в 2012 году. Но также люди, следящие за предпочтениями российских избирателей, знают, что, например, Новосибирская область голосует скорее оппозиционно — потому что ЕР и Владимир Путин с некоторых пор являются выбором скорее сельских жителей.

Голосование на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 ivanovo.er.ru

Для того, чтобы получить представление об электоральной значимости того или иного региона, или, как в нашем случае, группы регионов, имеет смысл сравнивать не только процент проголосовавших за того или иного кандидата от пришедших на участки, а долю отдавших свои голоса от общего числа избирателей.

Но если провести такое сравнение, то окажется, что выборка 11 регионов — практически идеальная «средняя Россия». В 2012 году явка на выборах президента составила 65,27%, Владимир Путин получил 63,6% голосов или 41,57% от списочного состава избирателей. В 11 регионах явка составила 65,49%, Путин получил 63,48% голосов от пришедших на участки и 41,57 от абсолютного числа избирателей.

В 2016 году картина похожа. В целом по стране явка была 47,9%, «Единая Россия» получила 54,2%, но от абсолютного числа избирателей — только 26,12%. В 11 регионах явка была 46,6%, за ЕР проголосовали 54,3% от пришедших на участки или 25,28% от всех избирателей.

Таким образом можно утверждать, что выбор регионов для смены губернаторов был обусловлен, по крайней мере, не только их электоральной историей. А вот чем — другой вопрос.