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12 октября 2017, 14:49
Евгений Касперский компьютерная безопасность спецслужбы хакеры
Анна Сакоян

Касперский, хакеры и антивирусы

Стенд "Лаборатории Касперского" на выставке
Стенд "Лаборатории Касперского" на выставке
FPA S.r.l

Два либеральных американских издания NY Times и Washington Post опубликовали материалы о роли антивирусов в жизни хакеров. Тему подхватили и другие издания как повод поговорить о злонамеренности хакеров, уязвимости компьютеров и работе спецслужб.

Обе газеты рассказали о сообщениях израильской разведки, которая утверждает, что, наблюдая за российским хакерами, она застала их за использованием антивируса Касперского для получения доступа к документам. На самом деле, говорится в материале, израильские службы взломали сеть Лаборатории более двух лет назад и тогда еще предупредили своих американских коллег о российском внедрении. Но в Вашингтоне приняли решение удалить это ПО с правительственных компьютеров только сентябре этого года.

 
Евгений Касперский выступает на международной конференции бизнес-технологий. 2017
CeBIT Australia

NY Times подчеркнула, что антивирусом Касперского пользуются порядка 400 млн. человек по всему миру. Поэтому охват у злоумышленников, которые могут воспользоваться уязвимостями этого ПО, весьма внушителен. Лаборатория, между тем, отрицает какую-либо причастность к взломам или осведомленность о таком противозаконном использовании ее продукции. Washington Post сообщила, что американское федеральное правительство передало свои подозрения частному сектору, который тоже может пострадать из-за использования этого антивируса.

На этой неделе, пишет Wired, были случаи, указывающие на небезопасность антивирусов. Во-первых, продолжились спекуляции о том, что Россия использует программное обеспечение из Лаборатории Касперского для шпионажа. Во-вторых, в среду появились новости о северокорейской кибератаке на южнокорейские военные секреты, и в том случае также использовалось антивирусное ПО.

Хотя антивирусы, очевидно, имеют свои достоинства, потому что защищают компьютер от вирусов, - рефлексирует автор, - но многие исследователи в области безопасности уже давно выражают сомнения в их благонадежности. И хотя недавние инциденты с Россией и КНДР имели место в специфических обстоятельствах, они служат напоминанием о том, что антивирусы не такие безобидные, как кажется. Здесь автор оговаривает, что он не призывает избавляться от антивирусов, а просто хочет, чтобы читатели лучше понимали, с чем имеют дело.

Автор напоминает, что нападки на Лабораторию Касперского начались несколько месяцев назад. Претензии нарастали, и на определенном этапе эти антивирусные системы былм полностью устранены с компьютеров американского правительства. Потом появились сообщения, что Россия на самом деле использовала антивирус Касперского, чтобы похищать секретную информацию с американских федеральных компьютеров.

 
Американские военные в компьютерном зале
www.7af.pacaf.af.mil

А КНДР тем временем, продолжает Wired, внедрила свои кадры в южнокорейскую компанию, выпускающую антивирусы для военных структур. Кадры, в свою очередь, внедрили в это ПО свои дополнения, после чего, как считается, северокорейские хакеры смогли получить доступ к засекреченным материалам о планах США и Южной Кореи на случай войны с КНДР.

На самом деле никто не доказал, что Лаборатория Касперского действовала в сговоре с российским правительством, отмечает автор, поэтому претензии такого плана официально не выдвигаются. Тем не менее, обе истории показывают, что антивирусы могут быть фактором уязвимости, причем не только для спецслужб, но и для обывателей.

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