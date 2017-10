«Коммерсантъ» в статье «Санатор спешит на полис» пишет, что ЦБ будет спасать страховщиков от банкротства вплоть до выкупа.

«"Единая Россия" собирается с кадрами»: консультации по кадровым вопросам продолжаются на разных уровнях.

«К цифровым деньгам подбираются слова»: российский рынок криптовалют отрегулируют по закону.

«Соли не хватает колес»: производители соли ищут поддержку у чиновников.

РБК: «Фамильная тайна становится явной». Верховный суд запретил банкам скрывать информацию о счетах должников.

«Подснежный ком»: сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела о мошенничестве.

«Пугачева признали притворщиком»: АСВ одержало прецедентную победу в Высоком суде Лондона.

О том, как банки анализируют страницы клиентов в соцсетях, говорится в статье «Заемщик в профиль».

«Известия»: «Курс рубля до конца года будет стабильным». Национальная валюта впервые за историю может закончить год на том же уровне котировки, что и начала.

«Минпромторг сливает алкогольные стандарты»: ведомство выступает против обязательности ГОСТов на алкоголь.

«Москва не видит угрозы для сделки с Анкарой по С-400»: заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в российских дипломатических кругах назвали не более чем попыткой оказать давление.

«Российско-саудовский проект потеснит американцев»: совместная нефтесервисная компания РФПИ и Saudi Aramco планирует работать на Ближнем Востоке.

«Газета.ru» в статье «Саммит СНГ: от Украины осталось пустое место» пишет о том, как Владимир Путин получил в подарок от туркменского президента щенка по кличке Верный.

«Следователи пришли в Роскомнадзор»: суд отказался арестовывать пресс-секретаря Роскомнадзора.

«Русская шпионка по прозвищу "Невский"»: в СБУ заявили о задержании «завербованной спецслужбами России» военнослужащей Нацгвардии.

The Economist: «Да, но нет или еще нет. Каталонский лидер затормозил независимость, чтобы поговорить» (Yes, but no, or not yet: The Catalan leader puts independence on hold for talks) В некотором смысле Каталония провозгласила независимость.

«Слабая позиция Терезы Мэй дома замедляет переговоры по Brexit'у» (Theresa May’s weakness at home is slowing down the Brexit talks). История с отделением Британии от ЕС принимает циклический характер: переговоры снова начали склоняться к формату «либо по-нашему, либо никак».

Bloomberg: «Испания закручивает гайки каталонцам, угрожая прямым управлением» (Spain Turns Screws on Catalans With Threat of Direct Control). Премьер-министр Испании Мариано Рахой усилил давление на Каталонию, пытаясь пресечь сепаратистские устремления.

«ЕС ужесточил свою позицию на переговорах, а Хэммонд готовится к отсутствию сделки» (EU Toughens Negotiating Stance as Hammond Prepares for No Deal). Британия начнет больше вкладываться в планирование самостоятельной жизни, если переговоры с ЕС и дальше будут безуспешными.

The Wall Street Journal: «Испанский лидер сделал шаг к сокращению каталонской автономии» (Spain Leader Opens Door for Curbing Catalan Powers). Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от лидера Каталонии пояснить, следует считать его высказывания провозглашением независимости.

«Трамп хочет ослабить влияние и власть NAFTA» (Trump Wants to Weaken Nafta’s Influence, Power). Предложения США по реорганизации североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) могут вызвать недовольство и соответствующую реакцию со стороны Мексики и Канады.