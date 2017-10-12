Заголовки утра. 12 октября
«Коммерсантъ» в статье «Санатор спешит на полис» пишет, что ЦБ будет спасать страховщиков от банкротства вплоть до выкупа.
«"Единая Россия" собирается с кадрами»: консультации по кадровым вопросам продолжаются на разных уровнях.
«К цифровым деньгам подбираются слова»: российский рынок криптовалют отрегулируют по закону.
«Соли не хватает колес»: производители соли ищут поддержку у чиновников.
РБК: «Фамильная тайна становится явной». Верховный суд запретил банкам скрывать информацию о счетах должников.
«Подснежный ком»: сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела о мошенничестве.
«Пугачева признали притворщиком»: АСВ одержало прецедентную победу в Высоком суде Лондона.
О том, как банки анализируют страницы клиентов в соцсетях, говорится в статье «Заемщик в профиль».
«Известия»: «Курс рубля до конца года будет стабильным». Национальная валюта впервые за историю может закончить год на том же уровне котировки, что и начала.
«Минпромторг сливает алкогольные стандарты»: ведомство выступает против обязательности ГОСТов на алкоголь.
«Москва не видит угрозы для сделки с Анкарой по С-400»: заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в российских дипломатических кругах назвали не более чем попыткой оказать давление.
«Российско-саудовский проект потеснит американцев»: совместная нефтесервисная компания РФПИ и Saudi Aramco планирует работать на Ближнем Востоке.
«Газета.ru» в статье «Саммит СНГ: от Украины осталось пустое место» пишет о том, как Владимир Путин получил в подарок от туркменского президента щенка по кличке Верный.
«Следователи пришли в Роскомнадзор»: суд отказался арестовывать пресс-секретаря Роскомнадзора.
«Русская шпионка по прозвищу "Невский"»: в СБУ заявили о задержании «завербованной спецслужбами России» военнослужащей Нацгвардии.
The Economist: «Да, но нет или еще нет. Каталонский лидер затормозил независимость, чтобы поговорить» (Yes, but no, or not yet: The Catalan leader puts independence on hold for talks) В некотором смысле Каталония провозгласила независимость.
«Слабая позиция Терезы Мэй дома замедляет переговоры по Brexit'у» (Theresa May’s weakness at home is slowing down the Brexit talks). История с отделением Британии от ЕС принимает циклический характер: переговоры снова начали склоняться к формату «либо по-нашему, либо никак».
Bloomberg: «Испания закручивает гайки каталонцам, угрожая прямым управлением» (Spain Turns Screws on Catalans With Threat of Direct Control). Премьер-министр Испании Мариано Рахой усилил давление на Каталонию, пытаясь пресечь сепаратистские устремления.
«ЕС ужесточил свою позицию на переговорах, а Хэммонд готовится к отсутствию сделки» (EU Toughens Negotiating Stance as Hammond Prepares for No Deal). Британия начнет больше вкладываться в планирование самостоятельной жизни, если переговоры с ЕС и дальше будут безуспешными.
The Wall Street Journal: «Испанский лидер сделал шаг к сокращению каталонской автономии» (Spain Leader Opens Door for Curbing Catalan Powers). Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от лидера Каталонии пояснить, следует считать его высказывания провозглашением независимости.
«Трамп хочет ослабить влияние и власть NAFTA» (Trump Wants to Weaken Nafta’s Influence, Power). Предложения США по реорганизации североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) могут вызвать недовольство и соответствующую реакцию со стороны Мексики и Канады.