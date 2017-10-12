Андрей Турчак, отставку которого 12 октября принял президент, уже стал исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России».

С одной стороны, Турчак стал единственным губернатором, который этой осенью после отставки получил повышение — а руководящий пост в ЕР, безусловно, таковым является. С другой стороны, в Псковской области он все-таки руководил регионом с населением 650 тысяч человек, а в ЕР он, фактически, никем руководить не будет.

И все-таки есть надежда, что фиаско Турчака-управленца, при котором Псковская область разве что не провалилась сквозь землю, все-таки приведет к чему-то хорошему. Например, губернаторов начнут отбирать более тщательно. Местные активисты и правозащитники, опять же, вздохнут с облегчением.