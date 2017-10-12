Администрация президента и РАНХиГС запускают всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который позволит найти новые кадры для управляющих должностей в разных органах федеральной власти.

На сайте говорится, что это «открытый конкурс для руководителей нового поколения». «Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Участие в конкурсе бесплатное», — сказано на сайте. Подать заявку можно до 6 ноября.

«300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев», — утверждается на сайте. Размер гранта составляет миллион рублей.

После из 300 финалистов будут отобраны 100 победителей, с которыми в течение 2018 года в качестве наставников будут работать крупные федеральные чиновники. В списке наставников — глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель, куратор внутриполитического блока Сергей Кириенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Недавно, напомним, РБК опубликовал видео, на котором потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают со скалы высотой 7 метров в реку на Агурских водопадах близ Сочи. В статье было указано, что это было частью тренинга в рамках программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва для Администрации президента.

По данным РБК, тренинг проходил в Сочи с 3 по 7 октября по материалам курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Обучение прошли сотрудники федеральных министерств, члены Совета Федерации и Госдумы. Всего учеба продлилась девять месяцев — участников тренинга собирали несколько раз на два-три дня.

Потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают со скалы Видео РБК

В числе запечатленных на видео людей были и те, кто потом стал губернатором. Например, Александр Бурков, депутат Госдумы от «Справедливой России», который был назначен главой Омской области.

Раньше, напомним, Администрация президента заботилась о «скамейке запасных» несколько иначе. В 2008 году, вскоре после того, как Дмитрий Медведев был избран главой государства, был сформирован т. н. «резерв управленческих кадров». АП включало в этот список чиновников и политиков, в том числе и региональных, которые могли потенциально получить новые назначения — и получали.

Существует также идея внедрения наставничества. Предполагается, что бизнесмены и политики могут проводить специальные семинары для россиян, которые хотели бы совершенствоваться в той или иной сфере, научиться развивать свои проекты и вынести их на широкое обсуждение. Встреча с участниками федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)" government.ru Все эти программы выполняют очень важную функцию построения т. н. «социальных лифтов». Как правило, очень многие резко меняют свое социальное положение во время серьезных общественных потрясений — но и когда все стабильно, обществу необходимы механизмы, которые позволяют «переносить» людей из одной страты в другую.

Характерно, что многие назначения губернаторов последних дней, в целом, показывают, что те самые социальные лифты работают. Те самые «молодые технократы», над похожестью который многие смеются, не являются представителями каких-то династий, вполне можно считать, что они всего добились сами.