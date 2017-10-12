Тринадцать регионов России получат половину дотаций, выделяемых Минфином на 2018 год, на выравнивание бюджетной обеспеченности. Как сообщает информационное агентство РБК, ссылающееся на материалы к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, ожидается, что всего на этот вид дотаций в 2018 году будет выделено 645 млрд рублей.

Это на 5% больше, чем в 2017 году, причем наибольший объем дотации получит Дагестан (более 59 млрд рублей, на 6,6 млрд рублей больше, чем в нынешнем году). На втором месте по объему дотаций окажется Якутия (и у нее же будет больший прирост по объему: в 2018 году ей перечислят 43,9 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году). На третьем месте по размеру дотации, по данным СМИ, окажется Камчатский край (он получит 39,3 млрд рублей).

В пятерку получателей самых больших дотаций также войдут Алтайский край (27,1 млрд рублей) и Чечня (27 млрд рублей).

Кстати говоря, в конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить размер дотаций на выравнивание бюджета республики с учетом высокой рождаемости в Чечне. Об этом он написал в своем Instagram и сообщил журналистам по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Р.Кадыров танцует / choiz.me

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», – пояснил Кадыров. Козак же, по словам Кадырова, заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».

Побеседовать о принципах выделения дотаций регионам с «Полит.ру» согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его словам, в вопросе выделения дотаций срок определяется близостью момента к выборам.

«Ни для кого не секрет, что распределение доходов у регионов крайне неравномерное. Есть несколько достаточно богатых регионов – те же Ханты-мансийский округ, Тюменская область – и есть значительное количество регионов, которые являются дотационными. Причем интересно, что сильнодотационных, то есть тех, у кого значительная доля бюджета формируется дотациями, тоже относительно немного.

Обычно щедрость федерального центра в перечислении регионам бюджетных трансфертов возрастает непосредственно перед выборами. Соответственно, и настоящее время не является исключением: до выборов президента остается уже относительно немного времени, и вполне логичным является решение федеральных властей увеличить трансферты проблемным регионам.

Камчатка. Собаки в упряжке / pixabay.com

Скорее всего, увеличение действительно будет, причем в среднем оно окажется не очень большим – где-то в районе 5-10%. Но для отдельных регионов – таких, как Дагестан, Чечня, а может быть, и Камчатская область, – скорее всего, увеличение будет значительным. И такая политика, когда щедрость федерального центра возрастает перед выборами, в общем-то является традиционной: она наблюдается уже не первый год, даже, можно сказать, не первое десятилетие. Это чисто циклическое решение, связанное, как принято говорить, «с электоральным циклом».

Кстати говоря, это известно не только в России – подобная политика характерна для большинства стран, где-то в большей, где-то – в меньшей степени. Почти всегда – при условии что на выборах рассчитывает победить правящая партия или ее представитель – перед выборами щедрость федеральных властей возрастает. Когда выборы проходят, все возвращается на круги своя. Это достаточно традиционно в целом в мире, статистика на этот счет насчитывает десятилетия.

Итак, речь не идет о систематических дотациях ради улучшения положения дел в экономически слабых регионах – это именно отдельная мера, связанная с выборами. Дело в том, что у нас достаточно давно (я даже затруднюсь вспомнить, когда именно это случилось) произошло перераспределение доходов в пользу федерального центра. То есть большая часть налогов, которые достаточно эффективно собираются и мало зависят от экономической конъюнктуры, поступает в федеральный бюджет. А в местные бюджеты остаются как раз те налоги, которые сильно зависят от экономической конъюнктуры: это часть налога на прибыль, некоторые имущественные налоги.

Получается так же, как в басне про медведя и мужика о вершках и корешках: более «аппетитная» часть, как правило, достается федеральному центру, а местных властям остаются доходы, которые либо сильно падают, либо те, которые достаточно сложно взыскивать. Тот же транспортный налог, например – он ведь вызывает большое возмущение. Мы помним, были серьезные протестные выступления в Калининграде, из-за которых пришлось даже снизить этот налог (кстати говоря, за это поплатился своим постом тогдашний губернатор Калининградской области).

Словом, регионам оставляют те налоги, которые либо сложно взыскать, либо они сильно падают в кризис, а центру отходят гораздо более стабильные. Причем перераспределение это произошло, по-моему, еще до отмены выборов губернаторов – и оно фактически укрепило финансовую вертикаль власти. Ну, а так как это случилось давно и экономика уже так или иначе к этому адаптировалась, то, что мы видим сейчас, – это именно решения, связанные с выборами», – сказал Сергей Хестанов.

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать каких-либо перемен в системе перераспределения доходов, он высказал мнение, что для подобных ожиданий нет оснований: «Ожидать ли перемен в перераспределении? А зачем? Всех все устраивает, так что, как мне кажется, ни малейших рациональных аргументов в пользу таких изменений просто нет».

Говоря же о регионах, которые могут стать получателями самых крупных дотаций, и комментируя названные РБК регионы, Сергей Хестанов отметил, что выделение более существенных дотаций конкретным территориям вполне объяснимо, и назвал вероятные критерии, по которым могут отбираться такие регионы.

«Дагестан, вероятно, станет таким регионом. Это связано, с одной стороны, с тем, что он – сильно дотационный, большая доля его бюджета формируется из дотаций; а с другой стороны, он является значимым с точки зрения возможности ухудшения обстановки. В список обычно входит и Чечня; из отдаленных регионов туда, по-моему, войдет Камчатская область.

СМИ говорят о Якутии? Тоже вполне может быть: там были сложности с коммунальной инфраструктурой, и, возможно, региону пошли навстречу, исходя из этого обстоятельства. Потому что там, особенно в зимний период, любая коммунальная авария грозит чуть ли не катастрофой», – объяснил Сергей Хестанов.