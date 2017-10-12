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12 октября 2017, 16:22
выборы госбюджет Минфин регионы экономика
Сергей Хестанов

Предвыборное. Щедрость к регионам

Фонтан "Дружба народов"
Фонтан "Дружба народов"
pixabay.com

Тринадцать регионов России получат половину дотаций, выделяемых Минфином на 2018 год, на выравнивание бюджетной обеспеченности. Как сообщает информационное агентство РБК, ссылающееся на материалы к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, ожидается, что всего на этот вид дотаций в 2018 году будет выделено 645 млрд рублей.

Это на 5% больше, чем в 2017 году, причем наибольший объем дотации получит Дагестан (более 59 млрд рублей, на 6,6 млрд рублей больше, чем в нынешнем году). На втором месте по объему дотаций окажется Якутия (и у нее же будет больший прирост по объему: в 2018 году ей перечислят 43,9 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году). На третьем месте по размеру дотации, по данным СМИ, окажется Камчатский край (он получит 39,3 млрд рублей).

В пятерку получателей самых больших дотаций также войдут Алтайский край (27,1 млрд рублей) и Чечня (27 млрд рублей).

Кстати говоря, в конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить размер дотаций на выравнивание бюджета республики с учетом высокой рождаемости в Чечне. Об этом он написал в своем Instagram и сообщил журналистам по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком. 

 
Р.Кадыров танцует / choiz.me

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», – пояснил Кадыров. Козак же, по словам Кадырова, заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».

Побеседовать о принципах выделения дотаций регионам с «Полит.ру» согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его словам, в вопросе выделения дотаций срок определяется близостью момента к выборам.

«Ни для кого не секрет, что распределение доходов у регионов крайне неравномерное. Есть несколько достаточно богатых регионов – те же Ханты-мансийский округ, Тюменская область – и есть значительное количество регионов, которые являются дотационными. Причем интересно, что сильнодотационных, то есть тех, у кого значительная доля бюджета формируется дотациями, тоже относительно немного.

Обычно щедрость федерального центра в перечислении регионам бюджетных трансфертов возрастает непосредственно перед выборами. Соответственно, и настоящее время не является исключением: до выборов президента остается уже относительно немного времени, и вполне логичным является решение федеральных властей увеличить трансферты проблемным регионам.

 
Камчатка. Собаки в упряжке / pixabay.com

Скорее всего, увеличение действительно будет, причем в среднем оно окажется не очень большим – где-то в районе 5-10%. Но для отдельных регионов – таких, как Дагестан, Чечня, а может быть, и Камчатская область, – скорее всего, увеличение будет значительным. И такая политика, когда щедрость федерального центра возрастает перед выборами, в общем-то является традиционной: она наблюдается уже не первый год, даже, можно сказать, не первое десятилетие. Это чисто циклическое решение, связанное, как принято говорить, «с электоральным циклом».

Кстати говоря, это известно не только в России – подобная политика характерна для большинства стран, где-то в большей, где-то – в меньшей степени. Почти всегда – при условии что на выборах рассчитывает победить правящая партия или ее представитель – перед выборами щедрость федеральных властей возрастает. Когда выборы проходят, все возвращается на круги своя. Это достаточно традиционно в целом в мире, статистика на этот счет насчитывает десятилетия.

Итак, речь не идет о систематических дотациях ради улучшения положения дел в экономически слабых регионах – это именно отдельная мера, связанная с выборами. Дело в том, что у нас достаточно давно (я даже затруднюсь вспомнить, когда именно это случилось) произошло перераспределение доходов в пользу федерального центра. То есть большая часть налогов, которые достаточно эффективно собираются и мало зависят от экономической конъюнктуры, поступает в федеральный бюджет. А в местные бюджеты остаются как раз те налоги, которые сильно зависят от экономической конъюнктуры: это часть налога на прибыль, некоторые имущественные налоги.

Получается так же, как в басне про медведя и мужика о вершках и корешках: более «аппетитная» часть, как правило, достается федеральному центру, а местных властям остаются доходы, которые либо сильно падают, либо те, которые достаточно сложно взыскивать. Тот же транспортный налог, например – он ведь вызывает большое возмущение. Мы помним, были серьезные протестные выступления в Калининграде, из-за которых пришлось даже снизить этот налог (кстати говоря, за это поплатился своим постом тогдашний губернатор Калининградской области).

Словом, регионам оставляют те налоги, которые либо сложно взыскать, либо они сильно падают в кризис, а центру отходят гораздо более стабильные. Причем перераспределение это произошло, по-моему, еще до отмены выборов губернаторов – и оно фактически укрепило финансовую вертикаль власти. Ну, а так как это случилось давно и экономика уже так или иначе к этому адаптировалась, то, что мы видим сейчас, – это именно решения, связанные с выборами», – сказал Сергей Хестанов.

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать каких-либо перемен в системе перераспределения доходов, он высказал мнение, что для подобных ожиданий нет оснований: «Ожидать ли перемен в перераспределении? А зачем? Всех все устраивает, так что, как мне кажется, ни малейших рациональных аргументов в пользу таких изменений просто нет».

Говоря же о регионах, которые могут стать получателями самых крупных дотаций, и комментируя названные РБК регионы, Сергей Хестанов отметил, что выделение более существенных дотаций конкретным территориям вполне объяснимо, и назвал вероятные критерии, по которым могут отбираться такие регионы.

«Дагестан, вероятно, станет таким регионом. Это связано, с одной стороны, с тем, что он – сильно дотационный, большая доля его бюджета формируется из дотаций; а с другой стороны, он является значимым с точки зрения возможности ухудшения обстановки. В список обычно входит и Чечня; из отдаленных регионов туда, по-моему, войдет Камчатская область.

СМИ говорят о Якутии? Тоже вполне может быть: там были сложности с коммунальной инфраструктурой, и, возможно, региону пошли навстречу, исходя из этого обстоятельства. Потому что там, особенно в зимний период, любая коммунальная авария грозит чуть ли не катастрофой», – объяснил Сергей Хестанов.

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