Президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал так называемую Декларацию представителей Каталонии, где говорится, что Каталония становится «независимой республикой». Однако СМИ отмечают: правовой статус этого документа неясен, и когда именно он вступит в силу, неизвестно.

Формальное принятие решения о независимости Каталонии отложено: как передает информационное агентство РБК, перед подписанием Декларации Пучдемон выступил перед парламентом Каталонии и предложил отложить провозглашение независимости на несколько недель. По его словам, это нужно сделать для «начала диалога» и достижения соглашения с Мадридом о том, как «выполнить требования народа Каталонии».

Напомним, в своем стремлении к независимости Каталония не раз подчеркивала, что недовольна тем, как и на что тратятся налоги, которые собирают с ее жителей, и хотела бы улучшить свое положение, получив право самой распоряжаться заработанными каталонцами деньгами.

Интересно, что, как утверждает испанская газета El Mundo, подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и нужен был лишь для удовлетворения политических сил, выступающих за отделение от Испании – левой партии CUP и объединения депутатов Junts pel Sí. В то же время, по данным издания, Декларация не была согласована со всеми депутатами парламента, но на ней стоит печать правительства региона.

Власти Испании заявили, что не признают Декларацию. Позже они сообщили, что намерены приостановить самоуправление Каталонии. Как сообщает информационное агентство «РИА Новости», конституция Испании позволяет это сделать. Однако чтобы ввести в действие соответствующую статью конституции, Мадриду нужно получить разъяснение, провозглашена ли независимость.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что кабмин Испании потребует от Каталонии соответствующих объяснений. «Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам», – добавил премьер. По его словам, дальнейшие шаги кабмина будут зависеть от того, что именно ответит правительство Каталонии.

Мариано Рахой в парламентре

Между тем в Европе к намерению Каталонии выйти из состава Испании отнеслись всерьез, а некоторые готовы взять с нее пример. Как заявил газете «Известия» лидер бельгийской партии «Фламандский интерес» Томас Ван Грикен, Фландрия, где борьба за самоопределение длится веками, готова пойти по каталонскому пути.

Политологи также не исключают, что референдум в испанской провинции не будет последним референдумом такого рода в Европе в ближайшее время – он способен спровоцировать и другие территории, где силен дух сепаратизма, на аналогичные ходы. Прокомметировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Павел Салин

«Что касается Каталонии, думаю, что там процесс отделения так и не будет запущен. Сам референдум о независимости и ситуация вокруг него были обусловлены давлением снизу, которое оказывалось на каталонские власти. И этот референдум на деле не первый – там и до этого проводились референдумы. Но ранее все они носили консультативный характер и имели плебисцитарный статус. И власти Каталонии прекрасно понимали, что электорат им просто не простит, если снова все закончится ничем, как бывало в предыдущих случаях.

Поэтому имитировано некое движение вперед – подписана Декларация о независимости. Но ее вступление в действие заморожено по одной простой причине: и власти Испании, и европейская элита дали понять, что если Каталония запустит процесс отделения, то ее экономические показатели серьезно пострадают.

Каталония является самым экономически влиятельным по абсолютным показателям регионов Испании, где даже безработица ниже, чем в среднем по стране. Но это положение дел базируется на сохранении текущего статус кво. Если она действительно запустит процесс отделения, значительная часть испанского бизнеса ограничит свое присутствие на территории региона – и то же самое сделает значительная часть европейского бизнеса.

Тогда экономическая самодостаточность, которой гордятся каталонцы и которая является основанием для их сепаратизма (у них в основе сепаратизма убеждение, что они слишком много отдают в Мадрид, в федеральный центр, и слишком мало получают обратно), просто исчезнет или, как минимум, станет заметно меньше. И каталонские элиты это в принципе понимают, поэтому не пытаются интенсифировать этот процесс. Так что я не уверен, что Каталония станет независимой: сейчас задачей каталонских властей стало «заболтать» этот процесс, заморозить его, но действительно не запускать.

Что касается того, как отзываются эти события в Европе, то там сейчас действительно наблюдается определенный кризис – если говорить в российских реалиях, кризис в отношениях между центром и регионами. В некоторых странах часть регионов, считающих себя донорами существующей системы, недовольны тем, что получают обратно от «федерального центра».

Именно так обстоят дела во Фландрии: она, как экономически самодостаточные регионы, считает, что дотирует вторую часть страны. Но я не уверен, что это закончится развалом национальных государств в Европе – скорее всего, это будет сопровождаться пересмотром межбюджетных отношений и наделением регионов большей экономической самостоятельностью, но не перекраиванием карты Европы», – сказал Павел Салин.

Французская провинция. Фермер на тракторе / pixabay.com

Отвечая на вопрос о том, наблюдаются ли некие сходные тенденции в Евросоюзе и к чему они могли бы привести, если наблюдаются, он пояснил, что хотя они и наблюдаются, по его оценке, угрозы распада ЕС в настоящее время не существует.

«Мне кажется, угроз для целостности Евросоюза нет. Масштабность и актуальность кризиса Евросоюза у нас несколько переоценена. Там, вероятно, будет пересматриваться и как-то корректироваться механизм европейской интеграции, а распад ЕС маловероятен. Элиты прекрасно понимают, что если они разбегутся окончательно по национальным окраинам, на международной арене они станут гораздо менее конкурентоспособны. А это особенно актуально сейчас, когда центр тяжести мировой экономики и мировой политики перемещается в азиатский регион.

Раньше, когда Европа была центром, ситуация была иной. А сейчас европейским государствам необходимо быть более или менее консолидированными, чтобы сохранять привлекательность Европы хотя бы в качестве одного из мировых центров. Словом, я думаю, что кризис Евросоюза есть. Но он не приведет к распаду, как у нас внутри страны многие любят прогнозировать», – считает Павел Салин.