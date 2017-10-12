Топ новостей 12 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США объявили о выходе из ЮНЕСКО, Владимир Путин сменил псковского губернатора, пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест.

Госдепартамент США уведомил ЮНЕСКО (специализированную организацию в составе ООН по вопросам образования, науки и культуры) о выходе из организации и намерении учредить постоянную наблюдательную миссию за деятельностью организации.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm — Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 октября 2017 г.

Андрея Турчак

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель подпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» назначен Андрей Турчак, который ранее сегодня ушел с поста губернатора Псковской области. О новом назначении Турчаку объявил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Вадим Ампелонский

Глава правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве.

"Пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому грозят 10 лет лишения свободы".



Удачи всем в управленческом конкурсе Кириенко. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 12 октября 2017 г.

Сотрудники Роскомнадзора, которые проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, могли заниматься тем, что проводили надбавки к зарплате через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении, заявили источники.

Расследование причин катастрофы Боинга

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых граждан России. Это Сергей Дубинский, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев, Олег Пулатов и Эдуард Гилазов. Россиян хотят допросить по делу о крушении пассажирского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году.

Валентина Матвиенко и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не пытается стать претендентом на пост премьер-министра: «Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено».

Заместитель председателя правления Банка России Василий Поздышев сообщил, что санация Бинбанка и ФК «Открытие» потребует расходов в размере 800-820 млрд рублей. Оздоровление банков будет происходить через Фонд консолидации банковского сектора, и потребует около года. После оздоровления они будут проданы новому инвестору.

Патриарх Кирилл / Н.Четверикова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ, не называя прямо фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», прокомментировал тему исторических экранизаций. Предстоятель РПЦ заявил, что трактовка исторических фактов может стать очень удобной почвой для идеологических спекуляций и создания выгодных мифов. Патриарх Кирилл призвал быть добросовестным в работе с фактами.

12 октября в обращение поступят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает Банк России. При их создании использовались выпуклые элементы для слабовидящих россиян и усовершенствованный защитный комплекс. Изображения на банкнотах были выбраны в ходе общероссийского голосования.

На 200 рублей с Крымом можно купить столько же, сколько можно было на 100 рублей до Крыма — просто половину ты платишь за то, что он твой. — Дядюшка Шу (@Shulz) 12 октября 2017 г.