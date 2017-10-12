Топ новостей 12 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США объявили о выходе из ЮНЕСКО, Владимир Путин сменил псковского губернатора, пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест.
США выходят из ЮНЕСКО
Госдепартамент США уведомил ЮНЕСКО (специализированную организацию в составе ООН по вопросам образования, науки и культуры) о выходе из организации и намерении учредить постоянную наблюдательную миссию за деятельностью организации.
I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.— Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 октября 2017 г.
Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель подпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
Губернаторопад продолжается— DW (на русском) (@dw_russian) 12 октября 2017 г.
Карикатурист @Sergey_Elkin на сайте DW: https://t.co/fPYVYQRiyz pic.twitter.com/nsTqgg0baE
Бывший глава Псковской области возглавил генсовет «Единой России»
Исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» назначен Андрей Турчак, который ранее сегодня ушел с поста губернатора Псковской области. О новом назначении Турчаку объявил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
Глава правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве.
"Пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому грозят 10 лет лишения свободы".— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 12 октября 2017 г.
Удачи всем в управленческом конкурсе Кириенко.
Чиновников Роскомнадзора заподозрили в выплате незаконных надбавок
Сотрудники Роскомнадзора, которые проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, могли заниматься тем, что проводили надбавки к зарплате через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении, заявили источники.
СБУ вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении «Боинга»
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых граждан России. Это Сергей Дубинский, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев, Олег Пулатов и Эдуард Гилазов. Россиян хотят допросить по делу о крушении пассажирского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году.
Матвиенко опровергла претензии на премьерский пост
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не пытается стать претендентом на пост премьер-министра: «Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено».
ЦБ оценил оздоровление Бинбанка и «Открытия» в 800 млрд рублей
Заместитель председателя правления Банка России Василий Поздышев сообщил, что санация Бинбанка и ФК «Открытие» потребует расходов в размере 800-820 млрд рублей. Оздоровление банков будет происходить через Фонд консолидации банковского сектора, и потребует около года. После оздоровления они будут проданы новому инвестору.
Патриарх Кирилл призвал избегать на экране ранящих домыслов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ, не называя прямо фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», прокомментировал тему исторических экранизаций. Предстоятель РПЦ заявил, что трактовка исторических фактов может стать очень удобной почвой для идеологических спекуляций и создания выгодных мифов. Патриарх Кирилл призвал быть добросовестным в работе с фактами.
ЦБ представил банкноты 200 и 2000 рублей
12 октября в обращение поступят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает Банк России. При их создании использовались выпуклые элементы для слабовидящих россиян и усовершенствованный защитный комплекс. Изображения на банкнотах были выбраны в ходе общероссийского голосования.
Новый #Ёлкин . Другие карикатуры - https://t.co/rOh1g41Kwa pic.twitter.com/A6dpzBBMCl— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 12 октября 2017 г.
На 200 рублей с Крымом можно купить столько же, сколько можно было на 100 рублей до Крыма — просто половину ты платишь за то, что он твой.— Дядюшка Шу (@Shulz) 12 октября 2017 г.
Центробанк РФ выпустил две портовые банкноты.— Новости. Как есть (@nourlnews) 12 октября 2017 г.
200 на бутылку
2000 на женщину с низкой социальной ответственностью pic.twitter.com/6iSDGg0Lld