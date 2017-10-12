Владимир Путин отправил в отставку уже 11 губернатора за последнее время. На этот раз своего поста, как и ожидалось, лишился губернатор Псковской области Андрей Турчак. И здесь, пожалуй, впервые интересно смотреть не на нового главу региона, а на ушедшего в отставку.

Конечно стоит написать о том, кто будет врио главы Псковской области еще почти год, а потом, с высокой вероятностью, изберется на этот пост на пятилетний срок. Новым губернатором назначен 42-летний Михаил Ведерников, который до этого момента был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ведерников родился в 1975 году в Ленинградской области, в 1998-м окончил Северо-Западную академию государственной службы РАГС при президенте. Известно, с 2000 года он был первым заместителем главы регионального отделения «Молодежного Единства» Ленинградской области (сейчас организация известна как «Молодая гвардия "Единой России"»).

Михаил Ведерников

В 2001-2009 годах Ведерников был муниципальным депутатом, сначала Выборгского района, а потом и самого Выборга. Параллельно он занимал посты председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области и замглавы Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения «Единой России».

В 2010 году Ведерников перебрался в столицу и стал советником департамента региональной политики, а потом начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента по внутренней политике. В 2012 году был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2017-м — заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. В аппарате полпредства в Северо-Западном округе Ведерников курировал вопросы, связанные с Калининградской областью.

И все же более интересной фигурой все еще остается Андрей Турчак. Дело в том, что, несмотря на некоторую близость семьи Турчаков к президенту, губернатор Псковской области показал себя как посредственный управленец. Вполне вероятно, что в том числе и кейс Турчака заставил АП и президента лично изменить стратегию подбора кадров для управления регионами — вместо преданных и знакомых начали назначать тех самых «молодых технократов».

А самому Турчаку еще до отставки источники различных изданий прочили пост секретаря генсовета «Единой России». То есть, он стал единственным из всех отправленных в отставку за последние дни губернаторов, кто уйдет на повышение. «Полит.ру» писал об этом в начале октября.

Дмитрий Медведев и журналист Олег Кашин / YouTube.com

Однако «Ведомости» в четверг написали, что в руководстве ЕР есть по крайней мере один человек, который не хочет назначать Турчака на новый пост — это, к его сожалению, глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Дело в том, что имя Андрея Турчака связывают с нападением на журналиста Олега Кашина в 2010 году — собственно сам Кашин уверен, что заказчиком нападения был именно псковский губернатор. Поэтому Дмитрий Медведев, который в 2010 году, когда еще был президентом, пообещал довести расследование дела до конца, ощущал в назначении Турчака некоторые «репутационные издержки».

Правда, как показала практика, издержки эти были не так уж и велики: через час после отставки появилось сообщение, что Медведев как глава партии своим распоряжением назначил Турчака и.о. секретаря генсовета ЕР.