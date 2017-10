«Коммерсантъ» в статье «Руководству "Единой России" подобрали палату повыше» пишет о том, что Андрей Турчак возглавил генсовет партии.

«Революция бюллетеней»: Киргизия ждет мирной смены власти.

«Для спящих счетов прозвенел звонок»: ЦБ считает комиссии по ним незаконными.

О том, как россиянин умудрился пострадать от санкций Минфина США и ФНС России, РБК пишет в статье «Трудности одного перевода».

«Малому бизнесу больше вменяют»: налог на вмененный доход проиндексируют по инфляции.

«Турчак въехал в "Единую Россию"»: бывший глава региона назначен и.о. секретаря генсовета партии.

Как за прошедший месяц изменилась доходность по рублевым вкладам написано в статье «Ставки на короткие и длинные дистанции».

«Известия»: «ЦБ разочаровался в евро». В золотовалютных резервах России доля европейской валюты впервые за 10 лет снизилась до четверти.

«Сотрудничество на Курилах начнется с контрактов»: Москва и Токио подведут юридическую базу уже под конкретные проекты.

«Банки рекордно застраховали вклады»: кредитными организациями в специальный фонд будет перечислено 130 млрд рублей.

«Экспорт подстегнул цену на красную икру»: традиционный продукт подорожал у оптовиков в полтора раза.

«Газета.ru»: «Европа ударит по "Газпрому" пакетом». Еврокомиссия хочет применить «третий энергопакет» на «Северном потоке-2».

Как СССР и США вели идеологическую борьбу посредством флагов описывается в статье «Размахнулись флагами».

«Жена выставила Аршавина на трансфер»: Футболист Аршавин расстался с женой Казьминой.

The Economist: «Самый влиятельный человек в мире. У Си Цзиньпина больше влияния, чем у Дональда Трампа. Миру нужно быть настороже» (The world’s most powerful man: Xi Jinping has more clout than Donald Trump. The world should be wary). Не следует ожидать, что Китай или весь мир выигрывает от популярности китайского председателя.

«Налоги для богатых» (Taxing the rich). Отчет Международного валютного фонда не вполне поддерживает планы главного британского лейбориста Джереми Корбина.

Bloomberg: «Британия истолковала "тупик" Барнье как крик о помощи, адресованный ЕС» (UK Sees Barnier’s ‘Deadlock’ as Cry for EU Help). Главный переговорщик ЕС по отделению Британии заявил, что переговоры «зашли в тупик» и что это «очень тревожно».

«Италия знает, как решить каталонскую проблему» (Italy Knows How to Solve Catalonia's Problem). На определенном этапе Испании придется предложить Каталонии условия, которые будут для нее приемлемы.

The Wall Street Journal: «Французский министр финансов призвал повысить налоги для американских интернет-компаний» (French Finance Minister Calls for Higher Taxes on U.S. Internet Firms). Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС должен как можно быстрее повысить налоги американским интернет-компаниям. Тем самым он очертил новые приоритеты французского правительства в отношениях с Вашингтоном.

«Палестинское руководство и "Хамас" стремятся к примирительной сделке» (Palestinian Authority, Hamas Reach Reconciliation Deal). Руководство Палестины и исламистское движение «Хамас» пытались помириться после десятилетнего отчуждения, но у них по-прежнему остаются не вполне согласованные детали по безопасности.