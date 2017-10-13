Специалисты РЭУ имени Плеханова подсчитали, что ближайшие три года 70% госрасходов не будут вносить вклад в экономический рост. К таким расходам экономисты отнесли траты на управленческо-силовой блок (национальная оборона и безопасность), социальную политику и обслуживание госдолга. А вот поддержат рост экономики расходы на жилищное строительство, национальную экономику, а также на развитие человеческого капитала.

Конечно, государство — это не совсем машина по обеспечению роста экономики. В конце концов, и армия стране нужна, и чиновникам кто-то должен платить зарплаты и, вообще, государство — это не корпорация, хотя многие и измеряют его эффективность как будто это фирма. Но и совсем отбрасывать статистку, конечно, не стоит.