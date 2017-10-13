В России в настоящее время есть условия для проведения приватизации, убежден бывший министр финансов страны Алексей Кудрин. По его словам, экономика России растет и спрос на активы, которые предполагалось приватизировать, наличествует.

Как пишет газета «Известия», в разговоре с журналистами Кудрин отметил, что хотя «правительство не проявляет волю по сокращению доли государства в предприятиях, условия для приватизации существуют».

Между тем на деле процесс приватизации идет заметно медленнее ранее предполагавшегося. СМИ отмечали, что власти отказались от идеи продать пакет акций ВТБ (эта продажа, по данным газеты «Коммерсантъ», оценивалась в 96 млрд. рублей), не стали приватизировать «Совкомфлот», как следует из поправок в закон о федеральном бюджете на 2017–2019 годы, внесенных правительством в Госдуму.

Более того: доходы от приватизации крупных активов пока не заложены в проект бюджета 2018-2020 годы, сообщает информационное агентство ТАСС. Однако это, по словам первого замминистра финансов России Татьяны Нестеренко, не означает вообще отказа от их продажи.

duma-er.ru

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры». По его оценке, приватизация остается необходимой, а отсутствие явного желания власти заниматься ею объясняется в основном ее неделанием терять контроль над активами и, следовательно, влияние в экономике.

«Приватизация компаний в России очень актуальна, поскольку слишком большая доля государства сдерживает рост экономики и не дает в полной мере развить конкуренцию. По сути, речь идет об ограничении рыночной экономики, а как показывает мировой опыт – именно она обеспечивает наибольший рост как производства, так и потребления.

Отсутствие воли государства объясняется довольно просто – власти не хотят терять контроль над основными активами. Если главные банки и компании будут приватизированы, то чиновники потеряют влияние в сфере экономики, чего они в настоящий момент и опасаются. Однако в ближайшие годы процесс приватизации, скорее всего, так или иначе будет проходить, поскольку иначе отечественную экономику ждет стагнация», – сказал Роман Алехин.

Сходное мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». Он подчеркнул, что фундаментально приватизация хороша для экономического блага общества всегда, однако на практике могут играть роль определенные конъюнктурные моменты, а более всего – преобладание в этом вопросе политического, а не чисто экономического вектора.

«Приватизация хороша не только сейчас, а в любой момент времени, потому что полезна в долгосрочном периоде, а конъюнктурные соображения тут носят вторичный характер. То есть приватизировать хорошо всегда, и не особо важно с точки зрения экономического блага всего общества, какая при этом у активов цена и какова конъюнктура рынка. С другой стороны, конъюнктурные соображения начинают играть роль при продаже отдельных конкретных компаний.

Тот же ВТБ, если говорить о банках, будет очень сложно продать. Конъюнктура на банковском рынке сейчас такова, что покупатели вряд ли найдутся – до тех пор, пока не будет четкого понимания, что баланс банков очищен от всякой токсичности и игра начинается с чистого листа, что в сделке нет никаких подводных камней. Вообще инвесторов в банки сейчас довольно сложно привлечь, тем более, когда речь идет о приватизации таких больших и непрозрачных банков, как ВТБ. Мало ли что там у него…

Реклама ВТБ

Что же касается соображений Кудрина, которые, очевидно, кроме глобального смысла носят и какой-то локальный, конъюнктурный контекст – о том, что сейчас мы видим какой-то относительный рост экономики и спрос на активы, – то с этим я согласен. Сейчас этот спрос на активы больше, чем он был год или два назад, когда продавать было действительно практически невозможно. То есть фундаментально это и тогда было хорошо, но конъюнктурно было невозможно. Сейчас же (и я тоже так считаю) это уже уместно.

Правда, у нас всегда идут разговоры о том, что долгосрочной перспективе приватизировать хорошо все, что надо уменьшать долю государства. Надо уменьшать ее, потому что ответственный частный собственник более эффективен при управлении практически любыми классами активов и собственности. Но у нас все упирается в политическую конъюнктуру и конкретные решения. И по факту доля государства во всех секторах только растет.

Думаю, что это связано с тем, что вопрос приватизации решается как политический, а не экономический. Решения принимаются в зависимости от того, кто является властью, не исходя из экономических реалий, а исходя из политического расклада сил, которые определяют повестку дня. Формально госчиновники, начиная с президента и премьера, говорят о том, что государство если и входит в какие-то активы, то входит на время, с тем, чтобы потом продать. Однако этого не происходит.

Очевидно, что, несмотря на риторику, никто из высших политических сфер особенно не хочет продавать – наоборот, заинтересован в сохранении государственного контроля. Потому что в этой ситуации политическая власть не имеет вызовов со стороны каких-то других центров и сил. Естественно, что чем более частная экономика, чем меньше в ней доля государства, тем больше в ней потенциально центров финансовой силы, независимости от государства, от людей, которые занимают текущие позиции во власти. Поэтому мне кажется, что нынешнее положение дел в вопросе приватизации – это следствие доминирования политического вектора, а не экономически рационального.

В то же время действительно есть объективные конъюнктурные сложности – во многом они связаны с санкционным режимом. Правда, и это все – тоже производная от доминирования политического вектора: именно он привел нас к ситуации, когда зарубежные инвестиции стали затруднены. Хотя сейчас положение в этом смысле несколько улучшается, потому что особенных изменений на санкционном фронте нет, все стабильно, и многие западные игроки рассматривают сейчас даже возможность прямых инвестиций.

Была, например, информация о том, что BMW хочет построить завод в России – уж не знаю, насколько это достоверные сведения. Но в целом западный бизнес, конечно, несколько успокоился, не ожидается эскалации напряжения – так что, наверно, некое окно возможностей в этой сфере появляется. Тем более что экономика России действительно перешла от довольно существенного падения к восстановительному росту. Рост этот хоть и небольшой, но все же имеется.

Можно ли на фоне роста экономики ожидать изменений в подходе к приватизации, если политический вектор не изменится? Думаю, они маловероятны. Ведь что значит «изменится политический вектор»? Что у нас либо поменяется президент, либо президент поменяет распределение каких-то зон ответственности и реально откажется от того, чтобы формировать ту повестку дня, которая сейчас формируется в экономике и в которой соображения, так скажем, национальной безопасности превалируют над соображениями экономического развития», – объяснил Сергей Романчук.