В 2007 году в пещере Тяньюань, в 56 километрах к юго-западу от Пекина, были найдены 34 костных фрагмента древнего человека. Возраст их, определенный радиоуглеродным методом, составлял от 39 до 42 тысяч лет, что делало их одними из самых ранних останков Homo sapiens в Восточной Азии.

Изначально ученые предполагали, что человек из пещеры Тяньюань мог быть потомком скрещивания неандертальца с современным человеком. Но генетические исследования опровергли эту гипотезу. В 2012 году исследователи во главе с Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) из Китайской академии наук и Сванте Паабо (Svante Pääbo) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка секвенировали фрагмент генома человека из пещеры Тяньюань: всю митохондриальную ДНК, неповторяющуюся часть 21-й хромосомы и еще более 3000 полиморфных локусов ядерного генома. Теперь Цяомэй Фу, Сванте Паабо и их коллеги провели секвенирование полного генома по образцу ДНК, взятому из бедренной кости человека из пещеры Тяньюань. О своих результатах они сообщили в журнале Current Biology.

Как считают современные ученые, представители вида Homo sapiens вышли из Африки около 60 тысяч лет назад. Вскоре после этого, скорее всего – на Ближнем Востоке, они встретились с неандертальцами. В результате скрещивания двух этих видов современные люди, живущие за пределами Африки, получили часть неандертальского генома (от 1,8 % до 2,6 % ДНК). Дальнейшую судьбу первых современных людей в Восточной Азии генетикам проследить трудно, так как в теплом климате древняя ДНК хуже сохраняется. Именно поэтому прочтение генома человека из пещеры Тяньюань очень важно. Благодаря ему палеогенетики смогли восполнить значительный географический и временной разрыв в имеющихся данных.

После прочтения генома выяснилось, что у тяньюаньского человека было несколько больше неандертальских генов, чем у современных людей, от 4 % до 5 %. Но это совпадает с долей неандертальских генов в ДНК других древних Homo sapiens, найденных в Европе и в Азии. Так что среди его близких родственников неандертальцев быть не могло, а неандертальские гены он унаследовал от далеких предков, получивших их за двадцать тысяч лет до его рождения.

Не оправдались надежды ученых найти у человека из пещеры Тяньюань генетическое наследие еще одного вида людей – денисовцев. Их геном известен только благодаря нескольким костям, найденным в Денисовой пещере на Алтае, и по некоторым вариантам генов, которые унаследовали современные обитатели Меланезии.

Кости тяньюаньского человека. Фото: Qiaomei Fu/Al Jazeera

Интересным оказалась близость ДНК человека из пещеры Тяньюань к образцам, выделенным из костей человека возрастом 35 тысяч лет, которые были найдены в пещерах Гойе в Бельгии. При этом сходства с геномами других Homo sapiens той же эпохи, найденных в Румынии и Сибири, значительно меньше. Также геном тяньюаньского человека далек от современных европейцев, зато показывает больше сходства с геномами нынешних жителей Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Папуа – Новой Гвинеи и Австралии.

Цяомэй Фу и ее коллеги пришли к выводу, что человек из пещеры Тянюань не был прямым предком современных жителей Азии, а скорее являлся их отдаленным родственником, принадлежавшим к другой линии Homo sapiens, а его прямых потомков не сохранилось. Сванта Паабо называет особенно интересным тот факт, что некоторые из ранних переселенцев в Азию оказались в итоге эволюционно успешными и оставили потомство, дожившее до наших дней, а другие – нет.

Нашли родственники человека из пещеры Тяньюань и в Новом Свете. Это представители народов каритиана и суруи (пайтер) из Бразилии, а также народа чане, живущего на севере Аргентины и юге Боливии. Каритиана и суруи говорят на языках семьи тупи, чане – на языке аравакской семьи. Эти народы унаследовали от 9% до 15% своей ДНК от азиатских предков, к которым восходит и тяньюаньский человек. Однако он не связан генетически с древними жителями Северной Америки, что говорит в пользу гипотезы о как минимум двух разных путях проникновения людей из Азии в Америку.

В 2015 году генетики Понтус Скоглунд (Pontus Skoglund) и Дэвид Райх (David Reich) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне с группой коллег опубликовали в журнале Nature статью, где предположили наличие двух основных популяций, заселявших Америку. В своем исследовании они проанализировали частичные геномные последовательности 106 представителей индейских народов из 25 популяций в Центральной и Южной Америке и сравнили их с данными ДНК 197 популяций других континентов. Тогда они обнаружили у ряда народов Амазонии, в том числе и у уже упоминавшегося народа суруи, от 1 % до 2 % общих генов с коренными жителями Австралии, Новой Гвинеи и Андаманских островов. Данные варианты генов отсутствовали у других американских народов.

Так как различия в ДНК не позволяли считать жителей Австралии и Новой Гвинеи эти народы прямыми предками южноамериканских индейцев, Скоглунд и Райх предположили, что была некая популяция-посредник, которую они назвали «популяция Y». Она должна была существовать где-то в Восточной Азии и через нее австралийские гены попали при ранней волне заселения в Америку. Вторая волна, согласно этой концепции, давшая начало большинству других индейских народов, австралийских генов уже не имела. Об этой и других генетических данных, касающихся заселения Америки, можно прочитать в специальном очерке.

Исследование ДНК человека из пешеры Тяньюань поддерживает гипотезу Скоглунда и Райха. «Удивительно, что предсказание «популяции Y», основанное только на генетике современных популяций, может быть подтверждено таким образом», – прокомментировал новость Понтус Скоглунд.