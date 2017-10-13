Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора (РКН) Вадим Ампелонский и несколько других сотрудников ведомства, вполне вероятно, будет засекречено, а значит и суд будет закрыт для журналистов. Это связано с тем, что трое сотрудников РКН, которые сейчас отправлены под домашний арест, имеют отношение к деятельности госпредприятия «Главный радиочастотный центр». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

В начале октября, по информации издания, на госпредприятии «Главный радиочастотный центр», которое находится в ведении Роскомнадзора, прошли обыски. Сразу после этого на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159,), рассказывал РБК источник в Следственном комитете.

Здание Главного радиочастотного центра www.rfs-rf.ru

«Решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры», — отметил источник в ФСБ.

Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении фигурантов дела прошло в Чертановском районном суде 5 октября, также в закрытом режиме. Это связано с тем, что подследственные являются носителями гостайны — автоматически, впрочем, это не значит, что суд должен быть закрытым.

Однако все оперативные мероприятия по делу проводят сотрудники ФСБ, так как «в деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия в области использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств».

Ранее сообщалось, правда тоже неофициально, что дело Ампелонского связано с «мертвыми душами» — людьми, которые формально были оформлены на работе в одном из подразделений ведомства, но в действительности там не работавших. Соответственно, по этой версии, Ампелонский и другие обвиняемые получали за оформленных зарплаты.

По данным «Коммерсанта», из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам уголовного дела — помимо пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского под следствием находятся начальник правового управления РКН Борис Едидин, глава аппарата РКН Александр Весельчаков и гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева — следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. С ее использованием, полагают в Следственном комитете, похитили более 20 млн рублей.

Пока предполагается, что организатором схемы могла выступать госпожа Звягинцева. Дело в том, что ГРЧЦ имеет право оказывать платные услуги и поэтому имеет средства для выплаты рыночных зарплат. Сама Звягинцева, судя по сообщениям прессы, утверждает, что деньги не присваивала. «Мертвые души» трудоустраивались на предприятие для того, чтобы их зарплаты передавались «ценным» сотрудникам ведомства. Так, например, Вадим Ампелонский, судя по данным следствия, получал зарплату и от Роскомнадзора, и от ГРЧЦ. Борис Едидин, который, как рассказывают источники «Коммерсанта», помог РКН «отбить» иски на сотни миллионов рублей, стал получать вторую зарплату только после того, как получил предложения вернуться в администрацию или пойти на работу в крупную коммерческую структуру. Причем общий его доход по столичным меркам был не так уж и велик: официальная зарплата — 70 тысяч рублей, ежемесячная «черная» доплата — от 50 до 80 тысяч.

Обвиняемые, по данным источников, отрицают причастность к хищениям и утверждают, что не могли себе представить, что получали за ответственную и ненормированную работу деньги от «мертвых душ». Действительно, если им удастся доказать, что они замешаны не в мошенничестве, а в налоговом преступлении, то дело может закончиться простым возмещением ущерба.

Отметим, что в последнее время различные схемы незаконного повышения зарплат госслужащим уже несколько раз попадали во внимание правоохранительных органов. В августе 2017 года бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций генерал-полковник Владимир Артамонов получил условный срок за то, что фиктивно трудоустроил свою супругу-юриста в ведомственный вуз, где она получила 1,3 млн руб.

Экс-командир спецгруппы «Вымпел» генерал-майор ФСБ Владимир Подольский и бывший полковник службы экономической безопасности ФСБ Сергей Горбунов сейчас находятся под судом, их обвиняют в фиктивном трудоустройстве во ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации», благодаря этой схеме, как утверждает следствие, они заработали более 3 млн рублей.