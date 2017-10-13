Россияне, которые и так не отличаются любовью к сбережениям, откладывают все меньшую долю дохода. Об этом говорится в Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС. Вполне вероятно, что это не добровольная смена модели поведения, а просто свидетельство того, что ресурсов у домохозяйств все меньше.

«В структуре использования денежных доходов населения в январе-августе 2017 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. повысилась доля расходов на покупку товаров и оплату услуг (с 74,5% до 76,3%) и снизилась доля сбережений (с 10,1% до 7,1%)…С 2015 г. наблюдается постепенный рост доли расходов на покупку товаров и оплату услуг, а также снижение доли сбережений, в том числе во вкладах и ценных бумагах. Это может быть связано с тем, что, несмотря на продолжающееся снижение реальных денежных доходов, население исчерпало свои возможности для следования сберегательной модели поведения», — говорится в документе.

Шопинг. Девушка с покупками / pixabay.com

Эти данные подтверждаются еще и ростом объемов розничной торговли. В январе-августе оборот увеличился на 0,2% по сравнению с таким же периодом 2016 года.

За январь-августа 2017 года, 57,1% доходов население России направляло на покупку товаров, 16,5% — на оплату услуг. 11,7% доходов ушли на погашение обязательных платежей, 7,1% — в сбережения. Еще 3,6% россияне направили во вклады и ценные бумаги (годом ранее 4,2%), 3,8% — на покупку валюты (в прошлом году 3,9%). При этом прирост денег на руках составил 1,1%.

При этом в целом в августе 2017 года россияне более позитивно оценивали динамику своего материального положения по сравнению с прошлыми годами. Доля лиц, отметивших, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составила 26% (в августе 2015 г. и 2016 г. соответственно 44% и 31%) при этом доля лиц, указавших, что материальное положение за последние два-три месяца улучшилось, — 9%, что выше уровня, наблюдавшегося в августе 2015 г. (4%).

Хотя, согласно статистике, доходы населения в первом полугодии 2017 года все еще сокращались в подавляющем большинстве регионов. Но потребление, измеряемое объемом розничной торговли, выросло в 40% регионов благодаря росту потребительского кредитования.

Отметим, что, согласно другому исследованию социологов, россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц. Это, как пишет РИА Новости, показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения. А понятие «богатый» для большинства россиян означает, что человек зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Кредитные карты в кошельке / pixabay.com

Интересно также, что число людей, считающих, что в России велика разница между богатыми и бедными, с 2011 года снизилось на 4%. Также уменьшилось на 7% число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. Но 63% опрошенных все-таки отметили, что эта разница мешает развитию страны. По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%.