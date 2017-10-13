Цифровой отбор

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 июля 2107 года утвердил программу «Цифровая экономика», которая направлена на развитие и внедрение цифровых технологий во все области жизни – экономику, предпринимательство, социальную деятельность, госуправление. Эксперт Фонда «Сколково», руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий Фонда Антон Пронин прокомментировал «Полит.ру» цифровые трансформации современных компаний, функции человека и изменения на рынке труда.

Антон Пронин на конференции Business Automation Day в «Сколково» . Фото: Sk.ru

По мнению представителя «Сколково», в условиях цифровой экономики в первую очередь автоматизируется рутинная работа, которая встречается во многих профессиях первичный поиск и анализ информации, не требующими глубокой интеллектуальной обработки. «Раз в год бизнес-данные увеличиваются примерно в два раза. Человек никогда не будет успевать их обрабатывать, машина будет делать это быстрее, – поясняет Антон Пронин. – В ближайшие пять-семь лет я бы оставил на человеке именно те операции, где необходимо делать выводы. Например, возьмем юридические технологии, которые в России только появляются. С договорами очень много рутинной работы: подготовка, выбор наилучшего шаблона, работа с текстом, пересылка – эти операции в ближайшее время перестанут выполняться человеком, так как они не несут никакой глубокой смысловой нагрузки. Сбор фактов, проверка достоверности информации, анализ законов и кодексов – трудоемкий процесс, сложный для человека и простой для машины.

А финальный вывод и заключение, которое делает судья или адвокат, ссылаясь на рекомендации «машины», останется на человеке».

Уже существуют аналитические системы, которые позволяют с какой-то вероятностью предсказывать исход судебного дела. Подобные решения можно внедрить и в других сферах, что, несомненно, приведет к сокращению определенных рабочих мест. «Безусловно, ряд профессий исчезнут, люди вынуждены будут потерять работу, если не будут меняться. Если мы говорим о том, что из-за роботов исчезнут некоторые сервисные профессии, то появятся такие же сервисные профессии по обслуживанию роботов», – говорит руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий «Сколково».

В эпоху перехода к цифровой экономике наиболее ценными сотрудниками будут те, кто способен к творчеству, к нестандартному видению задачи, считает Антон Пронин. Так как технологии будут отдельные готовые блоки, заранее спрограммированные, то нужно будет инновационным способом конструировать эти блоки под конкретную бизнес-задачу. Еще два востребованных качества сотрудника в обществе цифровой экономики – умение видеть перспективу и креативность в построении бизнес-процессов и бизнес-задач. Аналитический склад ума будет не так критично важен, поскольку с аналитическими задачами будут справляться машины. «Большой навык – постоянно учиться и совершенствоваться, быстро «схватывать» нужную информацию и уметь ее применять», – резюмирует эксперт «Сколково».

Реализация программы «Цифровая экономика» должна привести к тому, что 40% населения будут обладать «цифровыми навыками». По мнению Антона Пронина, это оптимистичные цифры, однако с постепенными изменениями технологий и люди начнут перепрофилироваться. «Параллельно изменениям технологий, о которых говорит цифровая экономика, нужно менять и другие области – такие как, образование, сферы профилирования городов. Это позволит повысить технологический статус самого города, даст ему новые профессии, новые рабочие места, и, помимо этого, позволит самой технологии совершенствоваться, исполняя целевые задачи развития страны», – подчеркивает эксперт «Сколково».

Внедрение цифровых технологий приводит к изменениям и в структурах компаний: меняется доступность информации, что влияет на возможности карьерного роста. Жесткая иерархия, построенная на привилегированном доступе к данным, вытесняется конкурентной средой, в которой преимуществами становятся умение и скорость работы с информацией. «С совершенствованием технологий, информация становится более доступной всем сотрудникам компании. Возрастает конкурентное преимущество работника, появляются большие шансы на рост. И от иерархии, которая уже давно не показывает своей эффективности, мы переходим, наконец, к той системе, где все находятся примерно на равных позициях и происходит демократизация информации», – говорит Антон Пронин.

В свою очередь демократизация информации влияет на дистанцию между компанией и клиентом. По мнению эксперта «Сколково», доступность информация о компаниях дает клиенту большую уверенность, удобство, гибкость в выборе продукта. Уже сегодня мы пользуемся большим количеством рекомендательных систем с рейтингом компаний и отзывами о продуктах, построенными на технологиях обработки больших данных. Возможность быстрого поиска информации о продуктах и магазинах с помощью агрегатора типа яндекс.маркет выводит потребителей на новый уровень.

«Появление мобильных банков – это прорыв. Мобильные банки установлены у огромного количества людей, cash просто выходит из обихода. Сервис стал настолько эффективным, что совершенствовать техподдержку, в принципе, уже и не так обязательно. Надо много сил вложить в то, чтобы сервис был эргономичным и интуитивно понятным. И банки идут дальше, например, настраивают чат-боты, которые могут вести с клиентом диалог круглосуточно», – приводит пример наступивших изменений в банковской сфере Антон Пронин.

Комментируя переход к цифровому государству в РФ, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий привел пример, что, в отличие от США, в московском метро wi-fi есть практически везде. Он также обратил внимание на активное участие государства в построении цифрового общества. «Возможно, мы чуть позже начали [цифровизацию], но у нас сейчас есть очень большая поддержка государства – проекты «гособлако», «госуслуги», «электронное правительство», программа «Цифровая экономика». «Сколково» очень активно участвует в последней программе. Офис автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика», которая должна управлять подготовкой и изменениями планов реализации мероприятий программы развития цифровой экономики в России, расположен в «Сколково». На базе Фонда создан Центр компетенций по нормативному регулированию «Цифрономики» (Цифровой Экономики)», – рассказывает Антон Пронин.

В начале октября Центр уже представил предложения экспертов по устранению более 250 законодательных ограничений, препятствующих развитию цифровой экономики. Проект плана предполагает внесение изменений в более чем 10 законодательных кодексов РФ, что по сути означает пересмотр всей российской правовой базы. Проект поступил на рассмотрение в Рабочую группу АНО «Цифровая экономика» по нормативному регулированию, далее он будет рассматриваться в Министерстве экономического развития РФ. Утверждение плана ожидается в декабре на Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Д.А. Медведева.

Одним из ближайших мероприятий, посвященных тому, как изменяют различные области жизни цифровые технологии, станет форум «Открытые инновации», который пройдет 16-18 октября в «Сколково».