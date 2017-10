Топ новостей 13 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ заподозрили РФ в попытках влиять на США с помощью покемонов, стало известно об освобождении возможного организатора схемы «серых» зарплат в РКН под подписку, а прокатчик «Матильды» рассказал о проблемах с рекламой на ТВ.

CNN нашел доказательства того, что период проведения кампании чернокожего населения Black Lives Matter под лозунгом «Не стреляйте в нас» организаторы протестов использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr, чтобы вывести людей на улицы. Задействованная в акции учетная запись Tumblr ранее призывала играть в Pokémon Go. Аккаунт оказался связан с российским Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), которое сотрудничает с Кремлем.

Минобороны расценило рост ПРО США как угрозу глобальной безопасности, так как Штаты разрабатывают «перспективные ударные комплексы мгновенного глобального удара» в рамках «реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений». Они способны нанести по ядерным силам других стран (в т.ч. России и Китаю) «разоружающий удар».

Гендиректора Главного радиочастотного центра Анастасию Звягинцеву отпустили под подписку о невыезде. Она может быть организатором преступной схемы по начислению «серых» зарплат сотрудникам Роскомнадзора. ГРЧЦ оформлял у себя «мертвые души», а зарплату с их карточек снимали сотрудники РКН. Так получал зарплату и пресс-секретарь Вадим Ампелонский.

Замначальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Правиков получил три года условно. Он не признал свою вину по обвинениям в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Правиков собирается обжаловать приговор в Верховном суде. Его коллеги находятся под судом по делу о госизмене.

Компания «Каропрокат» получила назад свои деньги за телерекламу «Матильды». Это подтвердил режиссер фильма Алексей Учитель. Алексей Венедиктов пояснил, что от рекламы отказались на «Первом канале», ВГТРК и НТВ. В ВГТРК эту информацию опровергли, заявив, что не получали никакого ролика. Между тем сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернули в прокат фильм, заявив, что правоохранителям удалось пресечь поток угроз.

Владимир Путин произнесет очень важную речь на пленарном заседании Валдайского клуба на следующей неделе, анонсировали в Кремле. «Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», — заявил Дмитрий Песков.

Associated Press опубликовало аудиозапись, которая может быть примером «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе. На ней слышны высокочастотные звуки, похожие на «пение сверчков» или «скрежет гвоздя по школьной доске». Эксперты выявили, что записано более 20 разных частот, что позволяет говорить о нескольких источниках звука.

