Президент России Владимир Путин подписал указ, который резко сокращает стаж, необходимый для получения высших должностей федерального уровня. Раньше на «высшую должность» (глава Администрации президента и его замы, заместители министров и т. д.) мог претендовать только тот, кто не менее шести лет отработал на государственной гражданской службе. Теперь президент сократил необходимый стаж до четырех лет. Такой же четырехлетний стаж «работы по специальности» должен иметь тот, кого назначают на «высшую должность» как профессионала в своей отрасли, невзирая на то, что он ни дня не провел на госслужбе. В январе от такого профессионала требовался минимум семилетний срок «работы по специальности».

kremlin.ru

С четырех до двух лет сокращается стаж для желающих занять «главные должности» федеральной госслужбы (это начальники и заместители начальников департаментов Администрации президента и в аппарате правительства, аналогичные должности в федеральных министерствах). Для «профессионалов» в этой категории должностей тоже будет достаточно отработать «по специальности» минимум два года вместо прежних пяти лет.

Вице-президента Фонда открытой новой демократии Анна Федорова сказала «Интерфаксу», что новый указ позволит привлечь во власть специалистов в первую очередь по их профессиональным качествам.

«Это влечет за собой в хорошем смысле диверсификацию опыта людей, которые придут на государственную службу. Это будут люди с разными историями, разным опытом, разным фоном, с более разнообразными компетенциями», — сказала она, добавив, что принятая мера «повлечет за собой значительное обновление не только кадрового состава, но и управленческих практик, политического стиля и так далее».

Федорова уверена, что подписанный президентом указ, а также объявленный накануне на основании данных им поручений конкурс «Лидеры России» являются взаимосвязанными шагами для привлечения в ряды управленцев новых людей. По ее мнению, «бессмысленно объявлять широкий открытый конкурс, если право на то, чтобы занять какие-то должности, все равно будет только у людей, которые уже находятся в системе государственной службы».

Директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков сказал «Коммерсанту», что, по его мнению, указ Путина «свидетельствует о желании не только омоложения высшего эшелона, но и облегчения прихода кадров "со стороны"».

Действительно, по совокупности всего можно считать, что будущая президентская кампания будет проходить под лозунгом «дорога молодым». Мало того, что президент, при прочих равных, назначает на губернаторские посты относительно молодых людей, так еще и объявлен призыв новых управленческих кадров и, по всей видимости, под это меняется прядок назначения на высшие государственные должности.

Владимира Путина часто критикуют за то, что при нем «социальные лифты» стали значительно хуже работать, а если кто и получает новые назначения, то не по совокупности заслуг и компетенций, а, скорее, из-за родства, знакомств и т. д. Вполне вероятно, что в Кремле считают это большой проблемой.