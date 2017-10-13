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13 октября 2017, 16:13
Венгрия ПАСЕ Россия Украина
Георгий Чижов

Украина и языковой вопрос

Акция "Движения в защиту украинского языка"
Акция "Движения в защиту украинского языка"
http://zahystmovy.org.ua

На Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на телевидении (а в эфирах региональных и местных телекомпаний эта квота достигает 60% эфирного времени, передает информационное агентство РБК). Между тем до сих пор проблема возможного вытеснения украинским языков национальных меньшинств до сих пор широко обсуждается в связи с другим документом – законом об образовании, предполагающим преподавание в средней школе всех предметов, кроме языков нацменьшинств, на государственном языке Украины.

Особенно много возражений против украинского закона «Об образовании» высказывает Венгрия – в связи с тем, что в Закарпатской области Украины существует большая община венгров, которые традиционно говорят (и учатся в школах) на венгерском. В связи с высказываемой Венгрией позицией МИД Украины даже обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма, сообщает «Российская газета».

 
Надписи на украинском и венгерском при въезде в село Бене Береговского района Закарпатья

Любопытно, что Россия, как и проживающие на территории Украины русские не слишком протестовали против этого закона. Впрочем, в отношениях России и Украины и без того достаточно болезненных тем. В их число, безусловно, входят вопрос о «российской агрессии», в которой Киев обвиняет Москву (и факт которой, как заявила в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Надежда Савченко, Европа не намерена признавать) и приграничные конфликты (несколько дней назад российскую границу перешел украинский солдат, он был задержан, и ВСУ уже дали объяснение происшедшему, передает РБК).

Побеседовать с «Полит.ру» о различных проблемах Украины согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Это уже только отзвуки происходящих событий. Что касается истории с переходом границы украинским солдатом, то это не первый случай граничных инцидентов. Бывало, что и российские солдаты оказывались на территории Украины, как и украинские – на территории России. Иногда это действительно происходило случайно (как в тот раз, когда границу перешли нетрезвые), и в этом случае их обычно быстро возвращали обратно.

Правда, стороны обычно не могут договориться одинаково трактовать события: кто-то говорит, что военнослужающий был захвачен на территории своей страны, кто-то – что на территории чужой. Но это, конечно, частные случаи; впрочем, пока они все хорошо заканчивались.

Что касается высказываний Надежды Савченко… Все же она – политик начинающий. Возможно, она слишком резко реагирует на осторожную позицию Европы по поводу действий России в отношении Украины. Действительно, большинство европейских стран (кроме некоторых вроде Литвы, которые открыто называют Россию агрессором) стараются избегать таких формулировок. В этом Савченко отчасти права. Но это все же не значит, что эти страны не поддерживают Украину. Они пытаются сохранить пространство для переговоров.

 
Надежда Савченко
Вадим Чуприна

Кстати, если говорить о том, признает ли Европа Россию агрессором или же «страны Евросоюза не готовы рисковать собой ради Украины», как заявила Савченко, то, думаю, в буквальном смысле слова это соответствует действительности. Это не значит, впрочем, что страны Евросоюза ничего не делают на этом направлении.

И что касается закона «Об образовании», который вызвал столь значительное недовольство Венгрии, что ее действия стали поводом для обвинений в поддержке сепаратизма, то в самом законе ничего страшного, как я когда-то уже говорил, нет. В этом законе нет каких-то неевропейских норм. Более того, пришла новость, что и Болгария наконец высказала по этому поводу официальную позицию. С одной стороны, болгары ранее подписывали письмо против этих новых законов. Но, с другой стороны, теперь посол Болгарии в Украине заявил, что, в общем, ничего их в нормах закона не смущает, а если что и волнует, так это – проблема подготовки кадров для обучения болгарскому языку в начальной школе.

По большому счету, проблема изначально было раздута венгерскими политиками и уже в той или иной мере поддержана представителями некоторых других стран. Ну, и самое главное – что эти нормы закона совершенно не насторожили русских. Правда, русские в Украине так или иначе владеют украинским языком, а вот в Закарпатской области Украины, особенно в Береговском районе, где венгры составляют большинство, не все владеют украинским. Есть люди, которые вообще не умеют ни по-украински, ни по-русски объясниться.

Там в большинстве школ идет преподавание на венгерском языке, и там вопрос о том, на каком языке будут учить впредь, действительно достаточно острый. Но Украина говорит о том, что, с одной стороны, граждане страны должны знать государственный язык; с другой стороны, не знающие украинского языка венгры, проживающие в Закарпатской области, в Украине фактически дискриминированы – потому что трудно получить высшее образование, сделать карьеру. И украинские чиновники утверждают, что этот закон скорее даже гарантирует венграм право на получение такого же образования, как у других украинских граждан.

А реакция Венгрии все-таки в первую очередь связана с доминирующими там националистическими партиями, для которых украинский закон об образовании – это, безусловно, повод. Как я уже говорил, помимо правящей партии там есть еще «Йобик», более радикальная партия, которая очень удобна для венгерского премьера Орабана – потому что на ее фоне правящая партия выглядит не столь уж радикальной.

 
Митинг ультраправой партии Jobbik Magyarországért Mozgalom
Leigh Phillips

Жаль, что полемика между Украиной и Венгрией перешла в такую острую фазу, что венгерские власти теперь обвиняются Украиной в поддержке сепаратизма. Хотя эти обвинения имеют под собой некоторые основания: в том же Береговском районе на заседании районного совета поднимали венгерский флаг, исполняли венгерский гимн. Что, думаю, не совсем верно, потому что это символика не венгерского народа, не венгров как национальности, а символика соседнего государства. По-моему, в связи с этим даже украинская прокуратура заявляла протест.

Я думаю, что такое противостояние может продолжиться – самое главное, чтобы не были подорваны отношения Венгрии и Украины. Потому что Венгрия – один из европейских соседей Украины. К тому же не столь уж большое количество венгров в Закарпатье совсем не владеют украинским. Но, на мой взгляд, действительно ненормально, что у них есть проблемы с государственным языком.

Что касается обучения на венгерском языке и вообще на языках национальных меньшинств, то никто не запрещает это обучение проводить. Просто в начиная со средней школы, то есть с пятого класса, все предметы, кроме самого языка национального меньшинства, преподаются на государственном языке. Это – тот минимум, который финансируется из государственного бюджета. Скажем, районный совет того же Береговского района вполне может найти средства из своего бюджета для преподавания ряда предметов на венгерском. Запрета на это нет – есть именно ограничение на финансирование такого преподавания из государственного бюджета.

То есть по большому счету нормы направлены не на то, чтобы вопреки кому-то обучать на государственном языке, а на то, чтобы обеспечить это обучение», – сказал Георгий Чижов.

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