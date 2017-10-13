США заявили, что собираются покинуть ЮНЕСКО в 2019 г. В этом намерении их поддержал Израиль, который тоже выразил намерение выйти из организации. Комментаторы обсуждают это событие с разных точек зрения.

ЮНЕСКО, объясняет BBC, - удобная мишень для Трампа. Это международная организация с разнообразными агитационно-просветительскими амбициями. Выход из нее многими будет истолкован в русле провозглашенного Трампом курса «Америка прежде всего», потому что этот курс предполагает враждебность к международным проектам. Ирония в том, отмечает комментатор, что ЮНЕСКО была частью той интернациональной инфраструктуры, в создании которой энергично участвовали США после Второй мировой войны.

Но главная причина не в изоляционистских приоритетах нынешней американской администрации, а в том, что ЮНЕСКО начала занимать антиизраильскую позицию, комментирует BBC. Это выражается в том, что она осуждает действия Израиля на Западном побережье и в восточном Иерусалиме, а недавно квалифицировала город Хеврон как палестинский памятник. Израиль расценил это как отрицание своей многовековой истории.

Хеврон, 2017 Travel 2 Palestine

На самом деле претензии к ЮНЕСКО копились у США и Израиля уже давно. Например, в 2011 г. США прекратили финансировать ЮНЕСКО в знак протеста против решения сделать Палестину полноправной участницей этой организации. А в 2016 г. в ЮНЕСКО была принята резолюция, в которой Храмовая гора именовалась только «Благородным святилищем» (мусульманский вариант названия), что вызвало протест у Израиля.

ЮНЕСКО, напоминает BBC, была основана в 1945 г., и в нее вошло 37 стран. В 1974 г. США перестали финансировать ЮНЕСКО, протестуя против критики Израиля и признания Организации освобождения Палестины. Позже, правда, финансирование возобновилось. В 1984 г., при президенте Рональде Рейгане, США вообще вышли из ЮНЕСКО, мотивируя это тем, что организация стала политически левой (то есть просоветской) и финансово безответственной. В 1985 г. из ЮНЕСКО вышла Британия, которая вернулась туда в 1997 г. В 2003 г. в ЮНЕСКО вернулись США при президенте Джордже Буше-младшем. В 2011 г. США снова прекратили финансирование, а теперь снова собрались выходить.

Табличка на здании штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже elette

Financial Times тоже отмечает, что на этот раз намерение США выйти из ЮНЕСКО смотрится исключительно гармонично на фоне общей склонности нынешнего американского руководства к прерыванию участия в международных партнерствах. Здесь можно вспомнить выход США из Транстихоокеанского партнерства, попытки перестроить Североамериканское соглашение о свободной торговле, нападки на союзников по НАТО, вероятный выход из парижского климатического соглашения и вероятный же отказ от иранской ядерной сделки.

Washington Post отмечает, что США собираются по-прежнему присутствовать в ЮНЕСКО после выхода, то есть на правах наблюдателя. Это даст им возможность участвовать в дискуссиях, но без права голосовать. Наиболее непосредственный результат выхода будет состоять в том, что у США перестанет накапливаться задолженность перед ЮНЕСКО, которая появилась в 2011 г., когда они прекратили финансирование. К концу 2018 г. эта задолженность составит $600 млн.____