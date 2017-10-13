Пентагон начал создавать комплексы мгновенного глобального удара, заявил журналистам представитель Министерства обороны России Александр Емельянов. Это сообщение он сделал российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

По словам Емельянова, «в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы». Он добавил, что взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара является очевидной.

«При нанесении «разоружающего» удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО», – приводит слова представителя Минобороны информационное агентство РИА Новости.

На наращивание США системы противоракетной обороны Россия ответит совершенствованием комплексов средств ее преодоления, раз уж Вашингтон категорически не желает договариваться по ПРО. Так прокомментировал ситуацию бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Сверхзвуковая ракета

При любом развитии событий Россия сможет защититься, обеспечить собственную безопасность, заявил журналистам РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

СМИ отмечают, что международные конфликты, в том числе в форме войн, продолжают возникать, хотя некогда представлялось, что в связи с появлением слишком разрушительного оружия войны прекратятся. Тем не менее, этого не происходит, хотя оружие продолжает совершенствоваться.

Поговорить с «Полит.ру» о том, к чему может привести развитие и распространение более совершенного оружия и почему может не действовать принцип сдерживания, на который рассчитывали политики, согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«На каждое оружие есть свое контроружие. Это называется «гонка вооружений». Что это такое? Это не только симметрия, когда ты разрабатываешь наступательное оружие – и против тебя разрабатывают наступательное. Это еще и асимметрия, то есть ты разрабатываешь оборонительное оружие против наступательного. Это знаменитое противостояние артиллерии и брони во флоте в 19 – начале 20 веков. Чем больше пушки, тем толще броня.

Броненосец. Начало ХХ века

Но какого-то представления о том, что можно найти некое сверхоружия и с его помощью доминировать, пока не видно. Что говорит об этом? Во-первых, то, что есть противодействие. Ведь неслучайно, например, Россия очень негативно относится к планам американской противоракетной обороны. Хотя слово «оборона» вроде бы не подразумевает наступательного оружия, но оборона создает ощущение большей безопасности – и, соответственно, может спровоцировать нанести первый удар, исходя из представлений о том, что ответный удар можно будет отразить.

То есть если ты достаточно защищен от возможного ответного удара, ты можешь и ударить сам, принцип таков. Поэтому сейчас Россия так негативно относится к тому, чтобы теперь Украина получила летальное оборонительное оружие. Конечно, наступательное оружие никто Украине поставлять не намерен, а вот по оборонительному оружию в Америке ведутся споры. В России полагают, что если Украина получит такое оборонительное оружие, у нее может возникнуть соблазн начать наступление, понимая, что она может отбиться от контрудара.

Словом, на любое действие есть противодействие. Вот что можно сказать насчет возможности появления супероружия. Плюс еще второй момент, связанный с супероружием: допустим, если мы берем ядерное оружие, то никто не хочет (ну, сейчас есть конфликт вокруг Северной Кореи, и тут неясно, применит она его или нет) и все боятся его применять. Не знаю насчет Ким Чен Ына, чего он там боится или не боится, но все остальные точно опасаются. Они понимают, что это такое.

Ким Чен Ын рядом с баллистической боеголовкой

Так что ядерное оружие выступает в качестве сдерживающего фактора для большой войны, но если речь идет о конкретных локальных войнах, то там оно неэффективно. Его же в таких конфликтах никто не будет использовать. Так что если, допустим, в конце 1960-х годов Никита Сергеевич Хрущев исходил из того, что все споры решит ядерное оружие, то сейчас люди исходят из того, что для локальных войн необходимо достаточное количество бронетехники, артиллерии и так далее, включая автоматы Калашникова.

Нельзя в локальной войне за какой-то кусок территории вдруг взять и обрушить на головы людей атомную бомбу. Поэтому для локальных войн сдерживающая функция ядерного оружия уменьшается. Либо, если это войны между неядерными державами, она в таких случаях вообще отсутствует», – сказал Алексей Макаркин.

Он также рассказал о ныне существующих причинах возникновения войн и объяснил, почему конфликтные отношения с рядом западных стран возникли у России.