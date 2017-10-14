СМИ продолжают обсуждать впечатления от серии публичных высказываний премьер-министра Британии Терезы Мэй и ее помощников. Высказывания, в свою очередь, - это повод к тому, чтобы поговорить о той неопределенности, которая образовалась вокруг отношений между Британией и ЕС.

В одном из интервью радио LBC Мэй отказалась сообщить, как бы она проголосовала, если бы был еще один референдум по отделению Британии от ЕС, пишет Financial Times. На прошлом референдуме она голосовала за то, чтобы остаться. Вместо того чтобы дать однозначный ответ, она объяснила, что, как и в случае с настоящим референдумом, она бы посмотрела на ситуацию и решила, что ей больше нравится.

Это произвело сильное впечатление на наблюдателей, потому что внесло еще больше неясности в их понимание того, каков взгляд правительства (с учетом правительственной разобщенности — по крайней мере, главы правительства) на процесс отсоединения от ЕС. Недоумение появилось еще тогда, когда Мэй только стала премьер-министром. Всем было известно, что она голосовала за то, чтобы остаться в ЕС, но также было известно и то, что она не была фанатичной сторонницей этого сценария. Тогда это несколько примирило сторонников отделения с тем, что премьер-министром оказался человек, голосовавший против.

Сторонники Brexit / flickr.com

Был и еще один эпизод, огорчивший наблюдателей. Мэй недавно подчеркивала, что не хочет, чтобы нынешние резиденты Британии из ЕС уехали бы после ее отсоединения, и что у правительства нет ни малейшего желания «вышвыривать их из страны». Но в то же время она отметила, что некоторые их права, которыми они пользуются на том основании, что они граждане ЕС, а Британия — участница ЕС, исчезнут. В этом случае причиной огорчения было то, что Мэй не объяснила, как эти два положения будут соотноситься между собой.

Bloomberg пишет, что Мэй и ее заместитель рискуют вызвать негодование у прочих тори неопределенностью позиции по выходу из ЕС. Неопределенность, по версии Bloomberg, проистекает из противоречия между сделанными почти одновременно высказываниями Мэй и ее заместителя Дэмиана Грина. Мэй в своем радио-интервью не стала говорить о том, как бы она проголосовала на гипотетическом повторном референдуме, а Грин сказал Channel 4 News, что Британии лучше было бы в составе европейского блока. Сошлись они только в том, что на никакого повторного референдума не будет. Остальное изобличает отсутствие единомыслия.

Ситуация с Мэй, объясняет Bloomberg, сейчас такова, что ей важно правильно позиционировать свои приоритеты. Одна из ее важных задач состоит в том, чтобы ЕС и бизнесы остались довольны ходом переговоров, а это подразумевает уступки и компромиссы. При этом она должна убедительно демонстрировать британцам (и прежде всего, своим однопартийцам) серьезность своих намерений относительно размежевания с ЕС. Ее оппоненты используют любой повод, чтобы обвинить ее в конформизме и склонности ставить интересы ЕС выше интересов Британии.

Художник с портретом Терезы Мэй / flickr.com

Эти спекуляции разворачиваются в контексте слухов о том, что переговоры с ЕС могут оборваться без договоренности о сделке. Это значит, что после отделения от ЕС Британия будет самостоятельной таможенной сущностью без каких-либо членских преференций со стороны ЕС. Слухи усилились с началом нового раунда переговоров по отделению Британии, начавшегося в понедельник. Этот раунд ознаменовался всеобщим скепсисом. Председатель ЕС Дональд Туск допустил вероятность того, что переговоры могут сорваться. В Британии всю прошлую неделю обсуждали необходимость подготовиться к выходу из ЕС без каких-либо сделок.