С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки сразу в два приказа МВД —№605 и №995. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности». Согласно поправкам, существенно меняются правила сдачи практической части экзаменов на получение водительских удостоверений в ГИБДД.

Во-первых, законодатели усложнили правила сдачи экзаменов на получение мотоциклетных прав. Для получения удостоверения категории «А» теперь будет обязательным выполнение упражнения «Скоростное маневрирование», хотя не все автодромы оборудованы для этого — площадка должна быть длиной не менее 80 метров, но этот момент в документе предусмотрели, слегка видоизменив упражнение для маленьких автодромов. Оценку «не сдал» курсант мотошколы не получит, если он трижды коснулся столбиков, наехал колесом на линию разметки при «заезде в бокс», пересек линию «СТОП», если мотоцикл опрокинулся или у него заглох мотор. Во-вторых, новые сложности появятся и для тех, кто хочет получить права категории «В». Речь идет также о части экзамена, которая сдается на автодроме. Нельзя будет повторно включать задний ход при заезде в бокс или при выполнении упражнения «Параллельная парковка» — то есть попасть, туда, куда надо, экзаменующемуся придется с первого раза. Даже небольшой заезд на линию будет означать, что курсанту придется явиться переэкзаменовку. При этом в новых правилах указано, что все данные с видеорегистраторов, полученные в ходе сдачи экзамена, будут храниться в отделениях ГИБДД по меньшей мере один месяц.

Между тем, поправками в этой части не остались довольны ни автошколы, ни их потенциальные клиенты, ни уже действующие водители.

«Вышедший документ, призванный устранить недочеты в действующем регламенте, вызвал еще больше вопросов. Чего только стоит новое включение в перечень ошибок "допустил опрокидывание транспортного средства". Ведь опрокидывание — это вид ДТП, который... обязан оформляться соответствующим образом. Несмотря на новую редакцию условных обозначений для схем выполнения упражнений, в рисунках самих схем остались непонятные объекты... не для всех буквенных обозначений даны их размеры в таблицах», — сказала «Коммерсанту» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Автоэксперты подчеркивают, что усложнение экзаменационных заданий также не приведет ни к чему хорошему.

«По сути, сегодня автошколы готовят людей к некоему спортивному соревнованию, а не к реальной жизни. И любые усложнения стимулируют автошколы еще интенсивнее "натаскивать" людей на экзамены, вместо того чтобы готовить их к вождению в городских условиях», — сказал «Парламентской газете» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Помимо собственно усложнения упражнений на автодроме, документ ужесточил и требования к документам, которые допускают курсантов автошкол до экзамена. Чтобы отсечь тех, кто предоставил поддельные сертификаты об обучении водительскому мастерству или «липовые» медицинские справки, ГИБДД теперь должна будет подтверждать подлинность этих документов, если они выданы в другом регионе.

«В случае отсутствия ответа из компетентных органов в течение шести месяцев с даты направления запроса предоставление государственной услуги прекращается», — сказано в документе.

Это, кстати, одно из нововведений, которые были позитивно встречены автоэкспертами.

«Давно говорят, что нужно сделать общероссийскую базу об окончании автошкол, как есть база дипломов о высшем образовании, вот в такую же базу заведены все данные», — пояснил в эфире телеканала «Звезда» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Появились и новые требования к автодромам. Так, если речь идет о зимних экзаменах, когда на улице уже установился снежный покров, то владельцам площадки придется выставлять дополнительные стойки и конусы, которые будут обозначать границы начала упражнений, а сам автодром обрабатывать специальными противогололедными материалами.

Но часть поправок все же не усложнила, а, наоборот, упростила жизнь будущим водителям. Речь идет о правилах выдачи удостоверений через многофункциональные центры.

«Определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников многофункциональных центров в случае обращения гражданина для замены водительского удостоверения или выдачи международного водительского удостоверения в многофункциональный центр, при этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней», — сообщает сайт ГИБДД.

Эту часть новых правил специалисты приняли «на ура».

«С учетом того, что количество сотрудников ГИБДД снижается на 15-20%, в том числе и работников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов, — идея выдавать права в центрах "Мои документы" пришла очень своевременно. И это будет настоящая госуслуга, очень удобная. Она позволит получить этот документ в других организациях, как это сделано за рубежом», — сказал «Москве-24» председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

В Госдуме также отметили, что норма выдачи прав в МФЦ была обязательной — чтобы привести документ в соответствии с федеральными законами.

«Недавно принятый федеральный закон обязывает государственные организации делать любые запросы самостоятельно — не гонять человека за справками, а запрашивать их в рамках межведомственного информационного обмена. То есть если раньше надо было приносить с собой массу бумаг, теперь достаточно прийти в МФЦ, и все что надо они запросят сами», — рассказал «Парламентской газете» первый зампредседатель комитета Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Впрочем, есть нюанс — согласно ФЗ «О полиции», выдавать водительское удостоверение гражданину может только сотрудник полиции, соответственно, в МФЦ выполнить это требование невозможно. Критики нового документа указывают на этот и другие недочеты, надеясь, что в ближайшее время правила доработают.