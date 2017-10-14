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14 октября 2017, 18:33
геноцид Польша Россия
Илья Гатикоев

Спекуляция на тему геноцида: польский вариант

Александр Удальцов посол РФ в Литве
Александр Удальцов посол РФ в Литве

После заявления российского посла в Литве Александра Удальцова летом 2017 года о том, что Литва должна уплатить России компенсацию в $72 млрд за инвестиции советских времен в ее аграрную экономику, тема компенсаций за советскую «оккупацию» Прибалтики понемногу затихла. Стоило заговорить с нашими балтийскими соседями на понятном им языке, как дальнейшее обсуждение этого вопроса, по крайней мере в СМИ, прекратилось.

Но не успели прибалтийские политики уйти со своей оккупационной повесткой дня на второй план, как их место заняла Польша: на состоявшейся недавно в Варшаве конференции «Польская операция НКВД 1937-1938» президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости признания Москвой эпизода массового истребления поляков в СССР в 30-х годах XX века.

О чем вообще идет речь? И многие ли в России, да и в самой Польше знают о том, что в конце 30-х годов НКВД СССР по поручению высших партийных органов проводило репрессии по «национальным линиям», в том числе и в отношении поляков?

Основной задачей «польской операции» НКВД, начатой 20 августа 1937 года, была борьба с польским шпионским подпольем. По ее итогам было осуждено и приговорено к расстрелу больше ста тысяч человек, признанных виновными в шпионаже в пользу Польши, большинство из которых этнические поляки. Цифра грандиозная. Такого шпионского подполья не имела никогда ни одна страна в мире.

 
Страница из журнала о геноциде поляков

Тем не менее, применима ли к произошедшему событию формулировка «истребление», использованная Дудой. Истребление или, по сути, убийство людей по национальному признаку – это геноцид, который является преступлением как с точки зрения национального права, так и в соответствии с международным правом. Неужели польский президент считает, что Россия может просто так взять и принять на себя ответственность за совершение геноцида?!

Никто не отрицает факт массовых репрессий, произошедших в 30-е годы XX века, но говорить о том, что это был акт геноцида – это слишком громко и безответственно со стороны польских официальных лиц. Нет сомнений в том, что в репрессиях по «национальным линиям» пострадало огромное количество этнических поляков. Но возможно ли сегодня назвать это геноцидом? На мой взгляд – нет.

За постсоветский период существования Россия признала и осудила достаточное количество преступлений сталинского режима. Но такие решения принимались на основании тщательно проведенных расследований, выводы которых основаны на допустимых доказательствах, а не на текущей политической конъюнктуре.

К примеру, в случае с Катынской трагедией Главная военная прокуратура России провела расследование в соответствии с установленными процедурами и пришла к определенным выводам. С заявлениями, осуждающими катынские события как военные преступления выступали высшие должностные лица России. Это ли ни есть подтверждение объективности в анализе событий и нежелания заниматься апологетикой советского режима, а напротив, профессиональном подходе к разрешению столь сложных событий в истории?

Нынешняя же идея признания Россией факта истребления поляков ущербна по своей сути. Во-первых, если следовать логике польских коллег, то пострадали от репрессий только поляки, но как быть с остальными репрессированными нациями?!

Во-вторых, господин Дуда прекрасно понимает, что ни Государственная Дума, ни Совет Федерации не могут брать на себя полномочия следственного органа и квалифицировать те или иные действия советского режима и его отдельных функционеров как преступление. Ведь юридическим фактом признания геноцида как международного преступления, является решение специализированного трибунала, имеющего полномочия делать соответствующие выводы и заключения и созданного по соответствующей тематике. К примеру, такой трибунал можно было бы создать и для расследования участия польских коллаборационистов и антисемитов, принявших участие в истреблении евреев в начале Первой Мировой Войны – событии, известном как погром в Едвабне, или беспричинное уничтожение поляками гражданского населения – этнических немцев в Быдгоще, известное как «Кровавое воскресенье».

 
Мемориал в память о жертвах в польском местечке Едвабне

Польский президент заявляет о равноправии в отношениях и о необходимости строить фундамент для общего будущего, но при этом считает приемлемым ставить Москву в заведомо неравное положение, умаляя авторитет и самостоятельность российских органов государственной власти, в компетенцию которых входят полномочия по проведению расследований преступлений прежних режимов. Именно правоохранительные органы, а не институты и иные научные учреждения могут давать правовую оценку тем или иным событиям, тем более признавать факт геноцида в отношении поляков на территории СССР.

Ущербность постоянных претензий соседних государств во взаимоотношениях с Россией касается не только Польши, но и тех же стран Прибалтики. Постоянные разговоры об оккупации, создание институтов и проведение расследований и прочих подсчетов без официального участия Москвы выглядит мягко говоря несерьезно. Но это всего лишь на взгляд профессионала.

С внешнеполитической точки зрения такая перманентно негативная повестка дня в отношениях с соседями создает для России ситуацию невозможности обсуждения интеграционных проектов, в первую очередь, связанных с поставкой энергоресурсов в страны западной Европы, да и экономического сотрудничества как такового.

Основными закоперщиками такой эскалации, как и 450 лет назад, являются Польша и Литва. Именно польско-литовские планы по ограничению России от европейского рынка сбыта энергоресурсов и как следствие постоянное копание в прошлом для поиска негативных событий и тиражирование таких событий служат подспорьем для президента Дуды находить все больше и больше новых претензий к Москве. И даже если вдруг Москва признает факт геноцида, что ни с практической, ни с теоретической точек зрения не является возможным, то все равно найдутся новые негативные темы для обсуждения и новые претензии.

Что делать России в этом случае - игнорировать, отвечать зеркально, начинать расследования? Думаю, что любое из перечисленного также будет интерпретироваться нашими «партнерами» с негативной точки зрения. Тем не менее ответ последовать должен, так как "величественное спокойствие" по отношению к таким заявлением уже неприемлемо. Если раньше Российские власти игнорировали такого рода события, сопоставляя государственные масштабы той же Литвы с Россией, то сегодня ситуация приобретает новый оборот. Разрыв в отношениях России и западного мира - задача не только экономическая, но и культурная. Распространение пугающих мифов и гепрбализации трагических событий - неплохой инструмент в усугублении такого разрыва.

Отвечать нужно зеркально. Если Россия одна несет ответственность за "грехи" СССР, то у нее есть право и расследования те зверские преступления, которые совершались другими народами, в том числе на территориях военных действий Второй Мировой Войны.

 

 

Илья Гатикоев, член Адвокатской палаты г. Москвы,

Гильдии Российских Адвокатов и Королевского института арбитров Великобритании.

Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Член Литовской Арбитражной Ассоциации.

 

 

 

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