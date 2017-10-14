В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ наконец-то обнародовал оценку диссертации главы российского Минкульта Владимира Мединского.

Ученые поддержали заявление представителей сообщества «Диссернет» о лишении министра степени доктора исторических наук. После чего поползли слухи о том, что вскоре министр лишится своего поста. В большинстве случаев в числе аргументов за эту версию были как раз оценки ВАКа.

В итоге члены экспертного совета решили выпустить еще одно заявление, чтобы избежать обвинений в причастности к травле министра. Текст был опубликован на сайте газеты «Троицкий вариант».

Во-первых, ученые опровергли информацию о двух положительных заключениях на диссертацию Мединского, якобы данную диссоветами МГУ и БелГУ. В первом работу так и не рассмотрели — диссовет принял решение отказаться от участия в этом деле, а в Белгороде не смотрели саму диссертацию по существу, лишь заявления о лишении ученой степени доктора наук.

«В выступлениях в поддержку диссертации Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации», — напомнили в экспертном совете.

Там также уточнили, что сам Мединский так и не предстал перед учеными, хотя у него была возможность выступить своим же «адвокатом», а потому эксперты оценили качество проделанной работы и констатировали «отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка».

Наконец, они решительно отвергли обвинения в травле.

«Заключение не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность Мединского на занимаемых им постах. Однако члены экспертного совета обязаны выносить свое суждение исходя из высоких научных требований. К этому же нас призывает и наша профессиональная этика, и желание сохранить престиж исторической науки. Попытки же придать процессу экспертизы диссертации Мединского политическую или идеологическую окраску сознательно вводят общественность в заблуждение, они используются для того, чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий», — написали ученые.

Напомним, вопрос о качестве диссертации министра на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» первым поднял представитель «Диссернета» Иван Бабицкий.

«Еще 25 апреля я подал в экспедицию Минобрнауки заявление о лишении министра культуры В. Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук, подписанное двумя видными историками, В. Н. Козляковым и К. Ю. Ерусалимским, — а также мною самим. Сейчас наконец стало известно, что оно будет рассмотрено 4 октября в Екатеринбурге диссертационным советом Д 212.285.16 (УрФУ)», — писал в прошлом году в своем фейсбуке Бабицкий.

После работа Мединского действительно направлялась в Уральский федеральный университет, но рассмотрение тогда не состоялось, поскольку министр прислал в вуз письмо, в котором попросил не делать этого без него самого. Приехать он не смог — был в командировке. Позднее работу передали в МГУ, а затем и в БелГУ. В конце концов, диссертацией занялся экспертный совет ВАК, а решение о том, лишать или не лишать Мединского ученой степени будет принимать президиум ВАК.

«Люди не совсем понимают научную иерархию. Экспертный совет ВАК является высшим экспертным органом. Он, например, дает рекомендации, какой совет утверждать, а какой нет. Он может вынести предупреждение совету или закрыть его после двух предупреждений.

Я хочу, чтобы вы понимали: никакого другого профессионального заключения по диссертации Мединского быть не может. В составе президиума ВАК есть два или три историка. Остальные — представители самых разных специальностей. Поэтому, как правило, Президиум ВАК соглашается с мнением экспертного совета», — пояснил профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий «Новой газете».

В свою очередь, ученые по-разному оценивают вероятность того, что министр действительно лишится научной степени.

«Что нужно, чтобы оправдать Мединского? Не допустить заявителей. Принести в президиум псевдокнигу Мединского и позволить мединцам бесстыдно заявлять, что они издали эту "книгу" в мае 2011-го. Нужно позволить мышам в РГБ изгрызть автореферат Мединского, чтобы никто не узнал, что один из пяти пунктов новизны взят им из работы Вощинской, а одна из статей никогда не публиковалась.

Нужно выгнать из президиума просто хороших и честных ученых других специальностей, но при этом остаться при кворуме. Хотя, впрочем, можно подделать наличие кворума или ввести в президиум ВАК охранника, бабу Маню со шваброй и дворника с метлой», — написал в колонке для «Новой» сооснователь «Диссернета» Андрей Заикин.

Впрочем, после заявления, сделанного главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым о том, что Мединский госпитализирован, уверенность в том, что министр лишится не только научной степени, но и своего поста в правительстве возросла. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между научной деятельностью и работой чиновника все же есть разница.

«Мединского назначили в Кремле, а его диссертацию атакуют общественные силы: "Диссернет" и ученые, которые совершенно не имеют отношения к Кремлю. Они просто возмущены той наглостью, с которой человек, не имея на то оснований, выступает неким проповедником ценностей в России.

Кремль, конечно, уберет Мединского. Такие люди, как он, служат балластом, и всегда (так же, как и в случае с губернаторами) выбирается момент, когда их удобно сбросить. Главу Минкульта снимут скорее всего вместе с правительством... Мединский просто ослабляет авторитет и позицию правительства», — сказал изданию «Собеседник» политолог Глеб Павловский.