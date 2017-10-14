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14 октября 2017, 08:34
Рамзан Кадыров
Игорь Свинаренко

Политолог – это я, а не ты!

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Вот с полгода как – или больше – идут умные разговоры про то, что Рамзан Кадыров идет в президенты. РФ, в смысле. Люди хвастают оригинальностью мышления. Мне же все это время хочется заорать подобно лягушке-путешественнице, что это я, я всё изобрел! Это все я начал писать где-нибудь году в 2010, ну, 2011.Но надо ж предъявить какое-то доказательство. Стал копаться в своих записях. Пока вот нашел документ не очень древний, но все ж солидный – датированный 12 июля 2014 года, вот ссылка на публикацию в «Полит.ру». Кому лень копаться, как говорил Маяковский, «в нашем сегодняшнем окаменевшем говне, Разгребая наших дней обломки (...) вспомните и обо мне» – тем я коротко изложу тот сюжет. Текст назывался «Пятая графа номер один».

«...хочу спросить (это в смысле я. – И.С): а есть какой-то рейтинг народов? Или какие-то варианты рейтингов? Чисто чтоб ориентироваться. Понимать, кому больше доверять,  кому меньше. Кого звать на подмогу,  если начнется драка (или война). Кому доверить оружие, а кому нет. Кажется, в финал вышли две команды. Это чечены и донецко-луганские. Причем играют они не друг против друга, что было бы уж слишком самостоятельно и не по чину – а против «главного врага России» Я, конечно, не могу сравниваться с морским гадом – футбольным прорицателем, но рискну высказать оценочное суждение: пока что у чеченов шансов на победу больше. Вы согласитесь со мной, что у Кадырова куда больше шансов, чем у Бабая и Бородая, и Стрелкова с Гиркиным – стать президентом России. Последние – три  или четыре? – кандидата слишком долго спали, ну не 33, а всего 23 года. А кавказский герой не мудрил со схемами типа МММ, а с младых когтей привык рубить по-мужски.   
И ведь станет он первым! Первей самых первых! И тогда мы умоем по продвинутости и Украину, где президентом стал, как утверждают, еврей, и даже Америку с ее мулатом. (Разве чечен хуже еврея или негра? У кого повернется язык такое сказать?) Ну, не умоем, так догоним, по крайней мере. Или хоть подышим в спину, испугав весь прочий мир. А там уж ура-патриоты придумают, как и за что похвалить новое начальство, какие ему приписать прекрасные заслуги перед русским народом – уж за ними не заржавеет. Вон был кавказец, который рекордное количество русских эффективно погубил, а как его любят нацболы! Любовь, да, слепа… Понять и не тщусь, вопросы только скромно задаю».

Конец цитаты. И вот вам теперь Кадырова – президента России продают как сенсацию. Дожили. Доставать из нафталина мои старые заметки и выдавать их за свежак....

Но давайте всё ж серьезно. Верю ли я сам в то, что наш чечен таки нахлобучит себе на голову шапку Мономаха? Верю, потому что это абсурдно. То есть очень современно и актуально, и парадоксально, и неожиданно, и бессмысленно! Это тренд! Ну, не сажать же на трон, там, Кудрина или другого какого очкарика. И не думаете же вы, что президентом всея Руси станет какой-нибудь казенный овощ? Все-таки великая держава как никак (еще можно так говорить или уже всё?).

В самом деле, разве Кадыров не справится? А что там надо уметь? Выражаться полуматом, на фене? Фотографироваться с голым торсом? Ловить рыбу? Да он львов ловит и держит в клетках в своем имении в Чечне, кажется, это в Центорое, я там был когда-то. Кидаться угрозами? Как он на Америку наехал, разбомбим, типа! Что твой Киселев. Это в чем-то даже и круче, чем «мочить в сортире».

Я много разговаривал про это с людьми, которые мнят себя политологами.

--Кто угодно, лишь бы не Путин! – восклицали они разгоряченно.

--Вы в этом уверены?

--На все 146 процентов!

--А если Кадыров?

У людей отвисали челюсти. Бледнело лицо. Они задумывались и замолкали. Дебаты обрывались, заканчивались. В самом деле! Страшнее кошки зверя нет? Или он есть, такой зверь?

Гляньте, как уверенно Рамзан высказывается по важнейшим вопросам внутриполитической повестки по всему диапазону аж до «Матильды» – и даже на глобальные темы! Удивлюсь ли я, если он в скором времени начнет бегло изъясняться на английском? Не хуже, чем Мутко? Нет, не удивлюсь. Небось, уже берет уроки.

Прекрасно можно еще вот как устроить выборы. Выпустить на них Рамзана, допустим. Каково, а? И кандидатов будет не два, нет, не два! А несколько. Номером три пойдет например баба Валя. Нормально? Четвертым – тихо, тихо, ведите себя прилично – Медведев! И пятый будет – вечный наш Явлинский. Шестой – трагический клоун-заматильдовец старик Зю! Седьмым я бы ради забавы поставил Проханова. И вот на фоне этого паноптикума очень выигрышно смотрелся бы кто? И вы понесли бы ему свои голоса и подарили бы бесконечно честных 86 процентов? Угадали. Это кандидат, который уже переплюнул самого дедушку Брежнева. Наш старый добрый гарант. Я бы на его месте непременно бы так прикололся.

Можно отыскать какие-то «но». Как он будет выпутываться из ситуации, когда он вступился за алавитов и шиитов, пойдя против мусульманского большинства – суннитов? Ну, это не самая большая проблема, которая может встать перед федеральным политиком. Слово «федеральный» тут ключевое, и оно может заиграть новыми красками. Ну вот, в порядке бреда сымпровизирую. Он мог бы пойти на выборы с такой национальной идеей:

«Вернем словам их истинные значения! Россия – это федерация, так вот, воплотим в ней настоящую 100-процентную федерализацию! Русским патриотам давно нравится эта идея, они ее три года нахваливают и пытаются навязать Украине. Ну, так перестройку пусть каждый начнет с себя! Я вот для своей Чечни добился настоящего федерального статуса! Мы там, как всем известно, делаем что хотим. А Москве делегируем только те полномочия, каких не жалко. И если нам не хватает денег, мы наезжаем на Москву – и нам присылают сколько мы хотим. Выберете меня – и вы тоже станете гордыми, богатыми и наглыми, как я. Федерализация, и только она одна – спасет Россию от развала! Зачем суверенитет, если тебе и так хорошо? Вон Техас же не отсоединяется от США. Не нужно реформ и страданий, просто будем соблюдать свою Конституцию!»

А что? Я вот вроде шутки с вами шучу, но, пожалуй, такое на ура пойдет. Регионы вдохновятся! А какой энтузиазм начнется среди нерусских! Среди мусульман!

Да, в каждой шутке есть доля шутки...

А вот и Доренко в эфире своего радио «Говорит Москва» провел смешной опрос слушателей: за кого будете голосовать на президентских выборах, за Навального или за Кадырова? О, как все стало серьезно! Так вот, Рамзан набрал что-то около трети голосов! Учитывая то, что Алексея с выборов снимут... Не могу понять, почему гранты на изучение аудитории и политические прогнозы выдают не мне, а каким-то посторонним людям, которые жуют свою жвачку... Впрочем, иншалла.

 

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