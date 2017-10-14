Собчак живьем

Телеведущая Ксения Собчак снимает документальный фильм, посвященный своему отцу, узнала «Русская служба BBC». В этом году первому мэру Санкт-Петербурга и бывшему шефу Владимира Путина Анатолию Собчаку исполнилось бы 80 лет.

Съемками, как рассказал в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, руководит Вера Кричевская («Гражданин поэт» на «Дожде», «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове).

«Русская служба BBC» выяснила, что в рамках фильма Собчак встретилась для интервью с Путиным. А после побеседовала с ним тет-а-тет.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — рассказал один из источников издания.

Мать Собчак сенатор Людмила Нарусова уклонилась от прямого ответа на вопрос, действительно ли ее дочь брала интервью у Путина.

«Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме», — сказала сенатор.

Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков на вопрос о встрече президента с Собчак ответил: «Без комментариев».

По данным Венедиктова, Собчак брала интервью у Путина в течение 1 часа 15 минут.

Журналист отмечает, что «эта встреча произошла после того, как АП слила в Ведомости информацию о возможном участии Ксении в президентских выборах».

Статья в «Ведомостях» вышла 1 сентября. «В администрации президента задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина», — говорилось в материале.

Один из источников сообщил, что рассматривается 5-7 кандидатур, а «идеальный вариант — это Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».

На это Собчак ответила: «Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь».

Однако через пару дней Владимир Путин упомянул ее в качестве возможного кандидата, чего, например, никогда не делал, когда речь заходила об Алексее Навальном — президент никогда не называет его по имени.

«Каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением», — рассуждал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.

Навальный в ответ заявил, что Собчак, судя по всему, решила «участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре», выступая в качестве карикатурного либерального кандидата.

Самому Навальному, как неоднократно заявляли представители властей, в выборах участвовать запрещено из-за судимости — отмененной было ЕСПЧ, но вновь слово в слово переписанной российскими судами.

По словам политика, Собчак использует «омерзительные штампы, которые достались из 1990-х годов», повторяя «чудовищные вещи, что люди бедные, потому что пьют и не хотят работать».

Он добавил, что Собчак «не политик она трудится в шоу-бизнесе. Одно дело вести свадьбу для жулика и получить 35 тысяч евро. А другое дело вести свадьбу кандидату в президенты России. Это повысит ценник в два раза».

В ответ телеведущая обвинила Навального в вождизме:

«Когда я ездила с тобой в Астрахань, когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в Координационный совет оппозиции ты не говорил мне, что "место Ксении в шоу-бизнесе и я бы хотел, чтобы она там и оставалась". Мы все объединились ради одной важной цели — мы требовали справедливости и свободы… А теперь ты говоришь мне условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?". Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал!

Еще раз, ты большой молодец и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно и это вождизм».

Наконец, в интервью изданию Glamour Собчак вроде бы сказала, что пойдет на выборы: — Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?

— Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет. Просто я именно такой человек — как торт «Муравейник». Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь.

Но в заголовке интервью стоит: «Ксения Собчак президент — это стеб. Арт-проект очень высокого уровня»: интервью с героиней ноябрьской обложки.