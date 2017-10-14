Видео дня. Патриарх Кирилл — эксперт по мотоциклам

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время поездки в Удмуртию посетил музейно-выстовочный комплекс «Ижмаш». Там он обратил внимание на выставку мотоциклов и заметил ошибку — были перепутаны таблички ИЖ-49 и ИЖ-56.

«С амортизаторами, но раздельные седла — это ИЖ-49, а с общим седлом и с закрытым карбюратором — это ИЖ-56», — рассказал предстоятель РПЦ, меняя таблички на экспонатах.

Он добавил, что ездить на мотоциклах начал с 16 лет.

«У меня открыты все категории на правах», — отметил патриарх.